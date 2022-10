Russischer Kampfjet stürzt in Gebäude im sibirischen Irkutsk

Beim Absturz eines russischen Kampfflugzeugs im sibirischen Irkutsk sind am Sonntag nach Angaben der örtlichen Behörden die beiden Piloten ums Leben gekommen. Regionalgouverneur Igor Kobsew teilte mit, die Maschine vom Typ Su-30 sei in ein Gebäude gestürzt. Von den Anwohnern sei niemand zu Schaden gekommen. Die Piloten hatten nach seinen Angaben einen Trainingsflug absolviert.

Der Gouverneur veröffentlichte in Online-Netzwerken ein Video, auf dem Rauch über dem Gebäude sowie Feuerwehrleute im Einsatz zu sehen waren. Die örtliche Sektion des russischen Katastrophenschutzministeriums teilte mit, die Maschine sei in ein Holzhaus gestürzt. Das dadurch ausgelöste Feuer erstrecke sich über eine Fläche von 200 Quadratmetern. „Glücklicherweise befand sich niemand im Haus“, hieß es weiter vonseiten der Behörde.

Das russische Ermittlungskomitee teilte mit, es werde nun eine Verletzung der Regeln zur Flugsicherheit untersucht. Es handelte sich um den zweiten Vorfall dieser Art binnen einer Woche. Am vergangenen Montag war ein russisches Kampfflugzeug in ein Haus der Stadt Jejsk am Asowschen Meer gestürzt, die sich in der Nähe der ukrainischen Grenze befindet. Dabei wurden 15 Menschen getötet. (afp/mf)