Russischer Sondergesandter: Russland und USA könnten nächste Woche wieder sprechen

Die Gespräche zwischen Russland und den USA könnten laut dem russischen Sondergesandten Kirill Dmitrijew bereits nächste Woche weitergehen. Das habe Dmitrijew in einem Interview mit dem russischen TV-Sender „Channel One“ erklärt, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntag.

Jedoch gibt es laut dem Sondergesandten „zweifelsohne immer noch eine große Anzahl an Feinden Russlands in der amerikanischen Regierung“.

„Positive Dynamik“

Dmitrijew erklärte, er sehe insgesamt eine „positive Dynamik“ in den Beziehungen zu den USA. Es gebe daher die „fragile Hoffnung“, dass der Dialog wiederhergestellt worden sei. Er sagte, Russland und die Vereinigten Staaten hätten in den letzten zwei Tagen „drei Schritte nach vorne“ gemacht.

Dmitrijew hatte am Mittwoch und Donnerstag Gespräche in Washington geführt. Es war die erste Visite eines ranghohen Vertreters der russischen Regierung in den USA seit Beginn der Offensive in der Ukraine im Februar 2022.

Unter US-Präsident Donald Trump haben sich die USA an Russland angenähert. So hatte Trump im Februar mit Putin telefoniert und Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine eingeleitet. (afp/red)