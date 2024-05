Russisches Verteidigungsministerium meldet Einnahme von sechs Dörfern in Ostukraine

Das russische Verteidigungsministerium hat gemeldet, dass die russischen Streitkräfte die Kontrolle über sechs Dörfer in der Ostukraine übernommen hätten. Die Soldaten hätten die Dörfer Borisiwka, Ohirzewe, Pleteniwka, Pylna und Striletscha in der grenznahen Region Charkiw sowie das Dorf Keramik in der Region Donezk „befreit“, erklärte das Ministerium am Samstag im Onlinedienst Telegram.

Moskau hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Vorstößen an der Front unternommen und seinen Vorsprung auf dem Schlachtfeld ausgebaut, während Kiew auf wichtige westliche Waffenlieferungen wartete. (afp)