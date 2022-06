Russland entfernt polnische Flagge von Gedenkstätte in Katyn

Eine Person schwenkt am 25. September 2010 in Charkiw eine polnische Flagge am Denkmal für polnische Offiziere, die beim Massaker von Katyn in der Sowjetzeit 1940 ermordet wurden. Foto: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Russische Behörden haben die polnische Flagge von der Gedenkstätte in Katyn entfernt, die an die Ermordung tausender polnischer Militärangehöriger auf Befehl Stalins erinnert. Der Bürgermeister der westrussischen Stadt Smolensk, Andrej Borissow, veröffentlichte am Freitagabend im Onlinedienst VKontakte ein Foto, auf dem nur die russische Flagge am Eingang der Gedenkstätte weht. Besucher hatten zuvor das Verschwinden der polnischen Flagge bemerkt und in Onlinediensten darüber berichtet.

Der Bürgermeister von Smolensk, Andrei Borisov, sagte, dass die Entscheidung vom Kulturministerium getroffen wurde.

Borissow schrieb, es könne keine polnische Flagge auf russischen Denkmälern geben, „erst recht nicht nach den offen russlandfeindlichen Äußerungen polnischer Verantwortlicher“. Das russische Kulturministerium habe die richtige Entscheidung getroffen, als es die Flagge entfernte, Katyn sei eine russische Gedenkstätte, fügte er hinzu.

Die Spannungen zwischen Moskau und Warschau haben sich seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine Ende Februar massiv verschärft. Das Nato-Mitglied Polen unterstützt die Ukraine unter anderem mit Waffenlieferungen.

Die Gedenkstätte Katyn wurde in Erinnerung an etwa 25.000 Polen errichtet, die meisten von ihnen Offiziere, die 1940 von der sowjetischen Polizei auf Befehl Stalins in einem Wald in der Nähe von Smolensk ermordet worden waren.

Im Jahr 2010, als Moskau und Warschau eine Neuausrichtung ihrer Beziehungen planten, war das Flugzeug des damaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski beim Anflug auf Smolensk abgestürzt, alle 96 Passagiere kamen ums Leben. (afp)