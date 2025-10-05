Logo Epoch Times

Landesweite Luftalarm

Russland greift Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen an

Eine neue Schreckensnacht für die Ukrainer - wieder schickt Moskau Drohnenschwärme und Raketen in das Nachbarland. Russland setzt auch Marschflugkörper ein. Auch in Polen herrscht Alarm.

Russland greift die Ukraine immer wieder mit Drohnen an. (Archivbild)

Foto: Uncredited/Ukrainian Emergency Service/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 2 Min.

Die russische Armee hat die Ukraine in ihrem Angriffskrieg in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern überzogen. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen zum Einsatz.

Landesweit hallten Explosionen

Im gesamten Land herrschte Luftalarm. Landesweit hallten Explosionen durch die Nacht, teils von Einschlägen der Drohnen, teils verursacht von den Geschossen der Flugabwehr.
Am späten Abend tauchten die ersten Drohnenschwärme am Himmel über den Osten und Süden der Ukraine auf, wie die Luftwaffe mitteilte. Schon beim Anflug nahm die Flugabwehr die unbemannten Flugkörper ins Visier und schoss 73 Kampfdrohnen ab.
Die ersten Drohnenangriffe wurden anschließend aus der Großstadt Saporischschja gemeldet. Die Stadt am Dnipro geriet am frühen Morgen in einen kombinierten Angriff von Drohnen und Kampfflugzeugen, wie der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram berichtete.
Nach seinen Worten schlugen mindestens zehn Kampfdrohnen und gelenkte Flugzeugbomben in der Stadt ein. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, mindestens acht weitere Bewohner seien verletzt worden. In einigen Stadtteilen sei die Versorgung mit Wasser und Strom ausgefallen.
Am frühen Morgen setzte die russische Luftwaffe auch Marschflugkörper gegen Ziele in der Ukraine ein, wie die Luftwaffenführung in Kiew mitteilte. Stunden zuvor waren mit „Kalibr“ bestückte Kampfbomber vom Typ Tupolew Tu-95 in Murmansk im Norden Russlands gestartet, um die Marschflugkörper später über dem Schwarzen Meer zu starten.
Parallel dazu griffen russische Kampfjets vom Typ MiG-31 in den Angriff ein, wie die Flugabwehr mitteilte. Sie feuerten mehrere Hyperschallraketen vom Typ „Kinschal“ (Dolch) gegen nicht genannte Ziele in der Ukraine ab.

Alarmstart der polnischen Luftwaffe

Als Reaktion auf die massiven Angriffe der russischen Militärs gegen Ziele in der benachbarten Ukraine ließ das polnische Militär in der Nacht Kampfflugzeuge zum Schutz seines Luftraums aufsteigen. Auch Kampfjets der Nato-Verbündeten, die in Polen stationiert sind, kamen zum Einsatz. Die gesamte Flugabwehr des Landes sei in Alarmbereitschaft gesetzt worden, berichteten polnische Medien. (dpa/red)

