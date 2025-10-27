Logo Epoch Times

Ukraine-Krieg

Russland meldet Abwehr von 193 nächtlichen ukrainischen Drohnen

Moskau wehrte in der Nacht über 190 Drohnen aus der Ukraine ab. Sie wurden „abgefangen oder zerstört“. Auch in anderen Regionen gab es angriffe.

top-article-image

Krasnogorsk bei Moskau: Drohnenangriff beschädigt Wohnhaus.

Foto: Pavel Bednyakov/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 190 ukrainische Drohnen abgewehrt. Die russischen Luftabwehrsysteme hätten in der vergangenen Nacht 193 ukrainische Drohnen „abgefangen oder zerstört“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Onlinedienst Telegram. Örtliche Behörden meldeten einen Toten infolge des Angriffs.
Der Gouverneur der westrussischen Grenzregion Brjansk, Alexander Bogomas, teilte bei Telegram mit, dass bei dem Angriff ein Kleinbus in einem Dorf getroffen worden sei. Ihm zufolge wurde dabei der Fahrer getötet, fünf Passagiere seien verletzt worden.
Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die russische Luftabwehr insgesamt 47 Drohnen in der an der Grenze zur Ukraine gelegenen Region Brjansk ab. 40 weitere Drohnen wurden demnach in der Region Moskau abgeschossen.
Mehr dazu
Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 setzt die Ukraine Drohnen gegen russische Infrastruktur ein, um damit auf die Raketen- und Drohnenangriffe Russlands zu reagieren, die insbesondere auf die ukrainische Energieinfrastruktur abzielen.
Die Ukraine verstärkte wiederum zuletzt ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien und andere Energieanlagen. (afp/red)

