Russland meldet Abwehr von 193 nächtlichen ukrainischen Drohnen

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 190 ukrainische Drohnen abgewehrt. Die russischen Luftabwehrsysteme hätten in der vergangenen Nacht 193 ukrainische Drohnen „abgefangen oder zerstört“, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Onlinedienst Telegram. Örtliche Behörden meldeten einen Toten infolge des Angriffs.

Der Gouverneur der westrussischen Grenzregion Brjansk, Alexander Bogomas, teilte bei Telegram mit, dass bei dem Angriff ein Kleinbus in einem Dorf getroffen worden sei. Ihm zufolge wurde dabei der Fahrer getötet, fünf Passagiere seien verletzt worden.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums schoss die russische Luftabwehr insgesamt 47 Drohnen in der an der Grenze zur Ukraine gelegenen Region Brjansk ab. 40 weitere Drohnen wurden demnach in der Region Moskau abgeschossen.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 setzt die Ukraine Drohnen gegen russische Infrastruktur ein, um damit auf die Raketen- und Drohnenangriffe Russlands zu reagieren, die insbesondere auf die ukrainische Energieinfrastruktur abzielen.

Die Ukraine verstärkte wiederum zuletzt ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien und andere Energieanlagen. (afp/red)