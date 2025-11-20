Logo Epoch Times

Ukraine-Krieg

Russland meldet Einnahme der ukrainischen Stadt Kupjansk - Putin besucht Front

Nach der „Befreiung der Stadt Kupjansk“ in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine besuchte der russische Präsident Putin dort Truppen an der Front.

Die Stadt Kupjansk ist nach mehr als drei Jahren Krieg stark zerstört (Archivbild).

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Nach jüngsten Geländegewinnen der russischen Armee in der Ukraine ist Präsident Wladimir Putin zu einem Truppenbesuch an die Front gereist. Putin habe einen „Kommandoposten der westlichen Truppe besucht“ und sei von Offizieren über die derzeitige Lage an der Front informiert worden, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten.
Dabei wurde Putin vom Kommandeur der westlichen Truppen über die „Befreiung der Stadt Kupjansk“ in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine informiert. Die Stadt sei ein „wichtiger Knotenpunkt der ukrainischen Verteidigung“, sagte Sergej Kusowlew einem Fernsehbericht zufolge gegenüber Putin.
Kupjanks war bereits am ersten Tag der russischen Offensive im Jahr 2022 von Moskau erobert worden, wurde jedoch später von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert. In den vergangenen Monaten gerieten die ukrainischen Soldaten an der Front zunehmend unter Druck.
Ob sich der von Putin besuchte Posten in Russland oder im besetzten Teil der Ukraine befand, gab Peskow nicht bekannt.(afp/red)

