Russland verhängt Ausnahmezustand im Gebiet Kursk – Nationalgarde erhöht Schutz um KKW

Der russische Präsident Wladimir Putin (r) am 7. August 2024 in Moskau mit den Leitern der Strafverfolgungsbehörden, dem Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB), Alexander Bortnikow (l), und dem Sekretär des Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, zu einem Gespräch über die Lage in der Region Kursk. Foto: ALEKSEY BABUSHKIN/POOL/AFP via Getty Images