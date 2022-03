US-Botschaft in Moskau. Foto: iStock

Die neuesten Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine im Überblick.

+++ Newsticker +++

7:53 Uhr: Russische Medienaufsicht schränkt Zugang zu Google News ein

Die russische Medienaufsichtsbehörde hat den Zugang zu Google News eingeschränkt. Die Entscheidung sei auf einen Antrag der russischen Generalstaatsanwaltschaft hin erfolgt, teilte die Behörde Roskomnadsor am Mittwoch laut russischen Nachrichtenagenturen mit. Google News habe „Zugang zu zahlreichen Publikationen und Materialien geboten, die falsche Informationen“ über den Verlauf von Russlands „besonderem Militäreinsatz auf ukrainischem Gebiet enthielten“, hieß es in der Mitteilung.

Google bestätigte, „dass einige Menschen in Russland Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Google News App und die Website haben und dass dies nicht auf technische Probleme unsererseits zurückzuführen ist“.

7:35 Uhr: Russland weist US-Diplomaten aus

 Russland hat am Mittwoch die Ausweisung mehrerer US-Diplomaten bekannt gegeben. Eine Liste mit den Namen der US-Diplomaten, die zu unerwünschten Personen erklärt worden seien, sei dem Leiter der US-Vertretung überreicht worden, der ins Außenministerium einbestellt worden sei, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Es handele sich um eine Reaktion auf die Ausweisung von zwölf russischen Diplomaten bei der UNO in New York. Das US-Außenministerium bestätigte den Erhalt der Liste aus Moskau.

Die US-Seite habe „einen entschiedenen Hinweis“ erhalten, „dass jede feindliche Aktion der Vereinigten Staaten gegen Russland mit einer entschlossenen und angemessenen Antwort erwidert wird“, erklärte das russische Außenministerium.

Die USA hatten Anfang März die Ausweisung von zwölf russischen UN-Diplomaten wegen Spionagevorwürfen angekündigt. Die bei der russischen UN-Vertretung in New York angesiedelten „Geheimagenten“ hätten sich an „Spionagetätigkeiten“ beteiligt, „die unserer nationalen Sicherheit entgegenstehen“, erklärte die US-Vertretung bei der UNO.

Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, verurteilte die Ausweisung als „feindlichen Akt gegen unser Land“.

(dts/afp/dpa/red)