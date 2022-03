Russland will ukrainische Pläne für Angriffe auf Donbass gefunden haben

Foto: STRINGER/AFP via Getty Images

Das russische Verteidigungsministerium behauptete am Mittwoch, geheime Dokumente gefunden zu haben, die zeigen, dass die ukrainische Regierung eine Offensive gegen die abtrünnigen Separatistengebiete im Donbass plante.

Das Ministerium veröffentlichte zusammen mit dem Außenministerium den angeblichen Invasionsplan der Regierung in den sozialen Medien. Die Epoch Times konnte die Echtheit des Dokuments nicht überprüfen.

„Das Dokument billigt die organisatorische und personelle Zusammensetzung der taktischen Bataillonsgruppe der 4. operativen Brigade der Nationalgarde sowie die umfassende Unterstützung der Organisation und die Neuzuordnung zur 80. separaten Luftangriffsbrigade der Ukraine“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, auf der Telegramseite des Außenministeriums.

Die Einheit gehört zu den „Luftangriffstruppen der Ukraine, die seit 2016 von amerikanischen und britischen Ausbildern ausgebildet werden“, fügte er hinzu.

Die ukrainischen Behörden haben bislang keinen öffentlichen Kommentar zu Russlands Behauptungen abgegeben.

Konaschenkow äußerte sich nicht zu Luftangriffen oder dem Beschuss ukrainischer Städte, zu Berichten über russische Militärangehörige oder zum Verlauf der Operation.

In den letzten Tagen haben US-Verteidigungsbeamte erklärt, dass Russlands Operation aufgrund von Logistik- und Versorgungsproblemen ins Stocken geraten sei, obwohl seine Truppen einige Fortschritte machen.

Die Regierung in Kiew hatte bereits zuvor militärische Pläne zur Wiedererlangung der Kontrolle über die im Donbass gelegenen Städte Donezk und Luhansk dementiert und behauptet, Moskau suche einen Vorwand für eine Invasion der Ukraine. Ähnlich äußerten sich US-Beamte. Sie glauben, dass Russland das als Täuschungsmanöver geplant hat, um die Invasion des Landes zu rechtfertigen.

Krankenhaus in Mariupol zerstört

Zu diesem Zeitpunkt erklärte der Stadtrat der südukrainischen Stadt Mariupol, dass die russischen Streitkräfte ein Entbindungskrankenhaus in der Stadt zerstört hätten, obwohl es nicht unter der Kontrolle der Separatisten stand. Mariupol liegt im Gebiet Donezk.

„Die Zerstörung ist enorm. Das Gebäude der medizinischen Einrichtung, in der die Kinder kürzlich behandelt wurden, ist völlig zerstört. Informationen über Opfer werden derzeit geklärt“, so der Rat.

Der Vorfall wurde auch von offiziellen Stellen in Kiew verurteilt, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski.

„Eine Entbindungsklinik im Stadtzentrum, eine Kinderstation und eine Abteilung für innere Medizin … all dies wurde bei dem russischen Luftangriff auf Mariupol … soeben zerstört“, sagte Pavlo Kyrylenko, der Leiter der ukrainischen Regionalverwaltung von Donezk, in einer Erklärung.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Beginn der Invasion am 24. Februar mindestens 474 Zivilisten gestorben und 864 verletzt worden. Es wird befürchtet, dass die tatsächliche Zahl noch viel höher ist.

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gab an, dass insgesamt etwa 2 Millionen Menschen aus der Ukraine in europäische Nachbarländer geflohen sind.

Die Epoch Times hat die ukrainische Botschaft in den Vereinigten Staaten sowie das Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten.

Das Original erschien zuerst auf The Epoch Times US-Edition: Russia Alleges It Found Secret Ukrainian Plans to Attack Separatist Regions. Deutsche Bearbeitung: nh.

