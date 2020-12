Saudi-Arabien beginnt mit Impfungen mit Biontech-Impfstoff

Saudi-Arabien hat wenige Tage nach der Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer den Beginn der Impfungen verkündet. Beim Gesundheitsministerium können sich seit Dienstag alle Einwohner für die kostenlosen Impfungen registrieren lassen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete. Zuerst sollen demnach Risikogruppen wie Alte und Kranke sowie stark gefährdete Berufsgruppen geimpft werden.

Saudi-Arabien hatte dem Impfstoff von Biontech und Pfizer am vergangenen Donnerstag eine Notzulassung erteilt. In Großbritannien starteten die Impfungen in der vergangenen Woche, in den USA am Montag. In der EU läuft noch die Prüfung. (afp)