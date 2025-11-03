Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Merz lädt syrischen Präsidenten nach Deutschland ein

vor 2 Stunden

Todesstrafe für „Terroristen“: Gesetzesvorschlag in Israels Parlament eingebracht

vor 2 Stunden

Massive Kritik an Förder-Aus für Fernzüge

vor 3 Stunden

Anschlagsplan an Halloween: Zwei Verdächtige in den USA festgenommen

vor 3 Stunden

Erdbeben erschüttert Afghanistan - mehr als 20 Tote, 730 Verletzte

vor 4 Stunden

Türkei: Muslimische Staaten beharren auf palästinensische Selbstverwaltung im Gazastreifen

vor 4 Stunden

Merz plädiert für Abschiebungen nach Syrien: „Der Bürgerkrieg ist zu Ende“

vor 5 Stunden

Entlastungskabinett soll Fachkräfteeinwanderung erleichtern

vor 5 Stunden

Ausgebranntes Auto von AfD-Politiker Baumann - Bekennerschreiben der Antifa

vor 6 Stunden

Falsche Maskenatteste: Hamburger Bewährungsstrafe für Arzt rechtskräftig

Logo Epoch Times
Brasilien

Schlag gegen Goldabbau im Amazonas: Hunderte Bagger zerstört

Hunderte Bagger zerstört, Millionenverluste für kriminelle Organisationen: Mit internationaler Unterstützung ist Brasiliens Polizei gegen illegale Goldförderung im Amazonas vorgegangen.

top-article-image

Aus der Luft sind abgeholzte Flächen im Amazonas-Gebiet zu sehen. (Archivbild)

Foto: Philipp Znidar/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Mit einer großangelegten Aktion hat Brasiliens Bundespolizei gemeinsam mit Interpol einen Schlag gegen den illegalen Goldabbau im Amazonasgebiet geführt. Entlang des Madeira-Flusses, einem der wichtigsten Nebenflüsse des Amazonas, wurden 277 Bagger mit einem geschätzten Gesamtwert von rund sieben Millionen US-Dollar zerstört, wie Interpol mitteilte.
An dem Einsatz waren mehr als 100 Beamte beteiligt, unterstützt von Interpol sowie Sicherheitskräften aus Bolivien, Kolumbien, Guyana, Peru und Suriname. Der wirtschaftliche Schaden für die beteiligten kriminellen Organisationen wurde auf rund 193 Millionen US-Dollar beziffert – einschließlich entgangener Gewinne und Umweltschäden.
Mehr dazu

Erstes gemeinsames Vorgehen des neuen Polizeizentrums

Der Einsatz war die erste koordinierte Operation des neu gegründeten Amazon International Police Cooperation Centre (CCPI Amazônia). Das in Brasilien ansässige Zentrum soll Ermittlungen und Informationen zwischen den Amazonasstaaten bündeln, um grenzüberschreitende Umweltkriminalität effektiver zu bekämpfen. „Diese Operation markiert ein neues Kapitel in unserem gemeinsamen Einsatz zum Schutz des Amazonas“, sagte der brasilianische Interpol-Generalsekretär Valdecy Urquiza.
Illegale Goldförderung zählt zu den größten Umweltproblemen im Amazonasgebiet. Sie führt zu massiver Entwaldung, zur Verschmutzung von Flüssen und zur Vergiftung der lokalen Bevölkerung durch Quecksilber. Nach Angaben von Umweltschutzorganisationen sind allein in Brasilien Tausende solcher illegalen Minen aktiv. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.