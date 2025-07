Schlussbericht zu Attentat auf Trump: „Gravierende Mängel“

Unmittelbar nach dem Angriff reckt Trump aus dem Ring der Sicherheitsleute heraus seine Faust in die Höhe, schlägt sie dreimal nach vorne in die Luft, formt dazu nicht vernehmbar mit seinen Lippen ein Wort, das Anhänger später so interpretieren: «Kämpft!»

Foto: Evan Vucci/AP/dpa