Schnee im Nordosten der Türkei – Westen des Landes kämpft zeitgleich gegen Waldbrände

Im Nordosten der Türkei hat es am Freitag ungewöhnlicherweise geschneit, während der Rest des Landes unter Hitze ächzt und die Feuerwehr im Westen gegen Waldbrände kämpft. Bilder in Onlinenetzwerken zeigten schneebedeckte Felder.

In mehreren Bergregionen in der Nähe der Stadt Rize im Nordosten des Landes fielen die Temperaturen plötzlich. Die schneebedeckten Flächen in der für ihre Viehhaltung bekannten bergigen Region erstreckten sich auf eine Distanz von mindestens 100 Kilometern.

Schneefall im Juli dauert mehrere Stunden an

„Es hat vier oder fünf Stunden lang geschneit“, sagte Journalist Gencaga Karafazlioglu der Nachrichtenagentur AFP. „Ich bin 65 Jahre alt, ich habe fast mein ganzes Leben in Rize gelebt und das ist das erste Mal, dass ich im Juli Schnee gesehen habe“, fügte er hinzu.

Während im Nordosten des Landes Schnee liegt, kämpft die Feuerwehr in der Region Izmir, etwa 1600 Kilometer westlich, gegen Waldbrände. In den kommenden Tagen werden dort Temperaturen von 40 Grad Celsius erwartet. (afp/red)