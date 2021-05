Großbritannien wählt: Schottland im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit

Foto: RUSSELL CHEYNE/POOL/AFP via Getty Images

Schottlands Premierministerin und Vorsitzende der Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, bei einem Selfie vor Edinburghs Castle am 1. Mai 2021 in Edinburgh, Schottland. Foto: RUSSELL CHEYNE/POOL/AFP via Getty Images

In Großbritannien finden am 6. Mai die ersten Regionalwahlen nach dem Brexit statt. In Schottland hoffen die Befürworter der Unabhängigkeit um Regierungschefin Nicola Sturgeon auf einen Sieg.

In Großbritannien stehen am Donnerstag Regionalwahlen an – es sind die ersten Urnengänge seit Beginn der Corona-Pandemie und dem vollständigen Brexit-Vollzug. Die Wahllokale öffnen um 07.00 Uhr (8.00 Uhr MESZ), mit ersten Ergebnissen wird erst ab Freitag gerechnet.

In vielen Regionen werden die Sieger sogar erst am Wochenende feststehen, weil wegen der Corona-Pandemie vielerorts strenge Auflagen für das Auszählen der Stimmen verhängt wurden.

Die Wahlen gelten als Stimmungstest für den britischen Regierungschef Boris Johnson, im Fokus steht vor allem Schottland. In der Provinz hoffen die Unabhängigkeitsbefürworter um Regierungschefin Nicola Sturgeon auf einen klaren Sieg.

Sie wollen dadurch ein neues Unabhängigkeitsreferendum durchsetzen. Sollten ihre Schottische Nationalpartei (SNP) und ihre Verbündeten die Mehrheit im Parlament erobern, dann hätte Johnson „keinerlei moralische Rechtfertigung mehr“, sich einem neuen Referendum in den Weg zu stellen, sagt Sturgeon. (afp)

