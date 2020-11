Schüsse auf saudiarabische Botschaft in Den Haag abgefeuert

Auf die saudiarabische Botschaft in Den Haag sind am Donnerstagmorgen (12. November) Schüsse abgefeuert worden. Die Polizei sprach zunächst nur von einem Schuss, die niederländischen Medien berichteten aber über 20 Einschusslöcher an dem Botschaftsgebäude und zeigten entsprechende Fotos.

Am Tatort seien einige Patronenhülsen gefunden worden, erklärte die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP. Die Zufahrt zu dem Gebäude wurde von der Polizei abgeriegelt, Expertenteams nahmen Untersuchungen zur Art der Geschosse und anderen Spuren auf. Zum Hintergrund des Angriffs auf das Botschaftsgebäude lagen zunächst keine Hinweise vor.

Der Vorfall in Den Haag ereignete sich einen Tag nach einem Angriff auf eine Gedenkzeremonie mit europäischen Diplomaten in Saudi-Arabien, die zum Ende des Ersten Weltkriegs 1918 auf einem nicht-muslimischen Friedhof in Dschidda stattfand. Bei diesem Angriff wurden ein griechischer Konsulats-Mitarbeiter und ein saudiarabischer Polizist leicht verletzt. (afp)