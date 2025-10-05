Logo Epoch Times

Nach Wahlsieg in Tschechien: Babis kündigt Gespräche mit Staatschef an

Nach antisemitischem Anschlag in Manchester: Demonstrationen gegen Gazakrieg in London

Erste Frau auf Weg an Regierungsspitze in Japan - Sanae Takaichi neue Parteichefin

Indirekte Gespräche: Israel und Hamas entsenden Verhandlungsteams nach Kairo

Neue Regeln, neue Waffen: Wie Deutschland im Anti-Drohnen-Kampf aufrüstet

Parlamentswahl in Syrien: Schritt zum demokratischen Wandel?

Große Preise, große Namen - die Nobelpreis-Saison beginnt

Drohnen-Sichtungen: Pistorius ruft zu Besonnenheit auf

Flugverkehr auf Airport von Litauens Hauptstadt Vilnius wegen Ballons ausgesetzt

„Eine Achterbahn-Wiesn" geht zu Ende

Pfusch am Bau

Schuleinsturz in Indonesien: Mittlerweile 37 Tote geborgen - noch 26 Vermisste

Nach dem Einsturz einer Koranschule in Indonesien ist die Zahl der Toten auf 37 gestiegen. 26 Menschen werden nach dem Unglück am vergangenen Montag noch vermisst.

Das Gebäude war innerhalb von Sekunden eingestürzt.

Foto: Trisnadi/AP/dpa

Redaktion
Nach dem Einsturz einer Koranschule in Indonesien ist die Zahl der Toten auf 37 gestiegen. Bis Sonntagfrüh seien 141 Menschen aus den Trümmern geborgen worden, darunter 37 Todesopfer, teilte der Einsatzleiter des Nationalen Rettungsdienstes, Yudhi Bramantyo, mit. 26 Menschen würden nach dem Unglück am vergangenen Montag noch vermisst.
Die Angehörigen der mutmaßlich Verschütteten hatten am Donnerstag dem Einsatz von schwerem Räumgerät zugestimmt, da mehr als 72 Stunden nach dem Gebäudeeinsturz keine Hoffnung mehr auf Überlebende bestand. Durch das schwere Gerät besteht die Gefahr, dass weitere Gebäudeteile erschüttert werden.
Das mehrstöckige Gebäude der Koranschule mit Internat im Osten der indonesischen Hauptinsel Java war am Montag bei Arbeiten zum Bau eines weiteren Geschosses teilweise eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich zahlreiche Menschen zum Nachmittagsgebet in der Schule.

Pfusch am Bau: Grundpfeiler gaben unter Zusatzetage nach

Erste Ermittlungen deuten auf Pfusch am Bau als Unglücksursache hin. Laut Katastrophenschutz stürzte das Gebäude ein, weil die Grundpfeiler unter dem Gewicht eines nachträglich hinzugefügten vierten Stockwerks nachgaben.(afp/red)

