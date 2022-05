Schwedens Außenministerin unterschreibt NATO-Mitgliedsantrag

Jetzt ist es offiziell: In Stockholm wurde der Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft unterzeichnet. "Das fühlt sich groß an", sagt die schwedische Außenministerin Linde.

Schwedens Außenministerin Ann Linde hat am Dienstag den NATO-Mitgliedsantrag ihres Landes unterzeichnet. „Unsere NATO-Bewerbung ist nun offiziell unterschrieben“, schrieb Linde auf Twitter.

Diese werde im nächsten Schritt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg übermittelt, sobald auch Finnland einen Antrag unterzeichnet habe.

Die beiden Länder, die sich unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine für die Bewerbung um eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis entschieden haben, wollen ihre Mitgliedsanträge gemeinsam einreichen.

Finnlands Präsident Sauli Niinistö und die finnische Regierung haben sich bereits zu einem Antrag entschlossen. Das finnische Parlament könnte darüber am Dienstag aber noch abstimmen.

Die schwedische Regierung hatte die endgültige Entscheidung über den NATO-Mitgliedsantrag am Montag getroffen. „Das fühlt sich groß an, es fühlt sich ernst an, es fühlt sich an, als wären wir jetzt doch dabei gelandet, wovon wir glauben, dass es das Beste für Schweden ist“, sagte Linde darüber am Dienstag. (dpa/mf)