Secret Service untersucht mutmaßliche Sabotage an UN-Rolltreppe

Der Secret Service ist dabei, einen angeblichen Sabotageakt im Hauptquartier der Vereinten Nationen (UN) in New York zu untersuchen. Das gab US-Präsident Donald Trump am 24. September bekannt.

Laut Trump haben eine Reihe von Störungen bei einer Rolltreppe, einem Teleprompter und der Tonanlage des Veranstaltungsortes seine Rede am Vortag gestört.

„Das war kein Zufall, das war dreifache Sabotage bei den UN. Sie sollten sich schämen“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social.

„Alle Sicherheitsaufzeichnungen an der Rolltreppe sollten aufbewahrt werden, insbesondere zum Not-Aus-Knopf.“

Trump sagte, die Rolltreppe, die ihn und First Lady Melania Trump ins Erdgeschoss brachte, sei „mit quietschenden Geräuschen zum Stehen gekommen“, woraufhin sie beinahe mit dem Gesicht voran gestürzt wären. Er forderte die Festnahme der Beteiligten.

Ton im Auditorium komplett ausgefallen?

„Als ich dann vor einem Millionenpublikum vor den Fernsehern in aller Welt und wichtigen Staats- und Regierungschefs im Saal stand, funktionierte mein Teleprompter nicht. Er war stockfinster“, sagte Trump.

Der Präsident fügte hinzu, dass ihm nach der Rede jemand gesagt habe, dass „der Ton im Auditorium, in dem er gesprochen hatte, komplett ausgefallen war“ und nur die Staats- und Regierungschefs, die mit Kopfhörern die Übersetzung hörten, seine Rede verfolgen konnten.

Trump sagte, er werde die Angelegenheit an den Generalsekretär der Vereinten Nationen weiterleiten und forderte eine „sofortige Untersuchung“ unter Einbeziehung des Secret Service.

Die UN haben bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme reagiert.

Versehentlich Sicherheitsfunktion der Rolltreppe aktiviert?

Am Dienstag veröffentlichte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs, eine Erklärung, wonach der Kameramann der US-Delegation möglicherweise versehentlich die Sicherheitsfunktion der Rolltreppe aktiviert habe, als er rückwärts hinauffuhr, um die Ankunft des Präsidenten zu filmen.

„Eine anschließende Untersuchung, einschließlich einer Auslesung der zentralen Verarbeitungseinheit der Maschine, ergab, dass die Rolltreppe angehalten hatte, nachdem ein eingebauter Sicherheitsmechanismus an der obersten Stufe der Rolltreppe ausgelöst worden war“, sagte Dujarric. Er beschrieb den Mechanismus als eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen oder Gegenstände in die Stufen hineingezogen werden.

„Der Kameramann hat möglicherweise versehentlich die oben beschriebene Sicherheitsfunktion ausgelöst“, fügte er hinzu.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, verwies auf einen Bericht der britischen Zeitung „The Times“ vom 21. September, also zwei Tage vor der Rede. In dem hieß es, dass UN-Mitarbeiter darüber gescherzt hatten, die Rolltreppen und Aufzüge zu Trumps Ankunft abzuschalten und dem Präsidenten zu sagen, dass ihnen das Geld für den Betrieb ausgegangen sei.

„Wenn man all das zusammennimmt, sieht es für mich nicht wie ein Zufall aus“, sagte sie am 23. September gegenüber „Fox News“.

In Bezug auf die Fehlfunktion des Teleprompters teilte ein UN-Mitarbeiter der Nachrichtenagentur „Reuters“ mit, dass das Weiße Haus seinen eigenen Teleprompter kontrolliere. Der Mitarbeiter sagte zudem, dass das Soundsystem so eingerichtet sei, dass die Zuhörer an ihren Plätzen die Reden, die in sechs verschiedene Sprachen übersetzt wurden, über Kopfhörer hören konnten.