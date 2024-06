Seefahrtsbehörde: Frachter nach Huthi-Angriff vermutlich in Golf von Aden gesunken

Dieses Bild vom 27. Februar 2024 zeigt ein Schnellboot und das sinkende Frachtschiff Rubymar (links) vor der Küste des Jemen. Rubymar, ein unter Belize-Flagge fahrendes, in Großbritannien registriertes und im Libanon betriebenes Frachtschiff mit brennbarem Düngemittel, wurde am 25. Februar bei einem Raketenangriff der Huthi beschädigt. Der „MV Tutor“ erging es vermutlich ähnlich. Foto: -/AFP via Getty Images