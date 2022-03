Selenskyj fordert vor EU-Parlament „gleichberechtigte“ Mitgliedschaft

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich in einer Videobotschaft an das EU-Parlament am 1. März 2022. Foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in einer Videobotschaft an das EU-Parlament gewandt und darin weitere Unterstützung für sein Land angemahnt. Die EU solle beweisen, dass sie an der Seite der Ukraine stehe, sagte er am Dienstag in einer Sondersitzung des Parlaments. Er wolle hören, dass die Wahl der Ukraine für Europa eine „gegenseitige Wahl“ sei. Mit seinem Land werde die EU viel stärker sein, fügte Selenskyj hinzu.

Erneut forderte der ukrainische Präsident eine „gleichberechtigte“ Mitgliedschaft in der Europäischen Union. „Wir kämpfen um unser Überleben, und das ist die höchste Motivation. Aber wir wollen auch gleichberechtigte Mitglieder in Europa sein“, sagte Selenskyj in seinem eindringlichen Appell.

Auch der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefanchuk warb am Dienstag in einer eigenen Videobotschaft an das Europaparlament eindringlich für den EU-Beitritt seines Landes.

EU-Ratspräsident Charles Michel sagte der Ukraine eine ernsthafte Prüfung des Gesuchs um einen EU-Beitritt zu. Das sei ein schwieriges Thema, und es gebe unterschiedliche Auffassungen der Mitgliedstaaten, sagte Michel am Dienstag im Europaparlament. „Aber der Rat wird sich da seiner Verantwortung nicht entziehen können.“

Europaabgeordneter: „Sofortiger Beitritt“ nicht möglich

Das EU-Parlament will bei der Sitzung über eine Entschließung abstimmen, die laut den Befürwortern ein politisches Signal für eine mögliche Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union aussenden soll. Präsident Selenskyj hatte am Montag eine unverzügliche Integration seines Landes in die EU gefordert.

In der nicht bindenden Entschließung werden die europäischen Institutionen aufgerufen, „dass dem Land der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt wird“. Solange soll „weiter auf die Integration der Ukraine in den Unionsbinnenmarkt“ hingewirkt werden.

„Unser Signal ist laut und klar: Die Ukraine ist willkommen in der EU“, sagte der Fraktionsvorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), in Brüssel. Für die Liberalen-Fraktion Renew kündigte der Europaabgeordnete Pascal Canfin Unterstützung für die Entschließung an. Es gehe allerdings nicht um einen „sofortigen Beitritt, der nicht möglich ist“, betonte Canfin. Die Resolution wird von einem breiten Bündnis von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen getragen.

Um der Ukraine den Status als Beitrittskandidaten zuzubilligen, wäre ein einstimmiger Beschluss der 27 Mitgliedstaaten nötig. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte am Montag in einer Antwort auf Selenskyj allerdings auf die „unterschiedlichen Meinungen und Befindlichkeiten“ bei den EU-Staaten verwiesen. Zuletzt hatten vor allem Ost-Länder wie Polen und Slowenien eine Beitrittsperspektive für die Ukraine verlangt. Andere warnen davor, den Konflikt mit Russland in die EU und in die Nato zu holen.

So sieht es auch die Linken-Fraktion im Europaparlament. Sie warnt in einem Änderungsantrag davor, dass ein Beitrittskandidaten-Status für die Ukraine „zu einer weiteren Eskalation der Spannung in Richtung eines umfassenden Krieges“ führen könnte. Die EU-Organe werden aufgerufen, „zunächst die friedliche Beilegung der aktuellen Krise und aller bestehenden territorialen Streitigkeiten“ abzuwarten.

An der Plenardebatte nehmen neben Ratspräsident Michel auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teil. (afp/dpa/dl)