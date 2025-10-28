Logo Epoch Times

vor 12 Minuten

Hamas übergibt Überreste falscher Leiche - Wut in Israel

vor 40 Minuten

„Keine Überlebende“: Kleinflugzeug in Kenia abgestürzt - 11 Tote, darunter zwei Deutsche

vor einer Stunde

AfD bleibt mit 26 Prozent stärkste Partei - Merz erneut auf neuem Tiefstwert

vor einer Stunde

Tote im Kreis Steinburg - Polizei nimmt 20-Jährigen fest

vor einer Stunde

Schwerer Zyklon „Montha“ trifft Indiens Südostküste - Zehntausende evakuiert

vor 2 Stunden

Kaum neue Einschränkungen für Ostsee-Fischer

vor 3 Stunden

Steinmeier lobt Initiative „Afrika kommt!“ für Fach- und Führungskräfte

vor 3 Stunden

SPD-Generalsekretär erhöht Druck bei Reform der Erbschaftsteuer

vor 4 Stunden

Stimmung in deutscher Exportwirtschaft trübt sich ein

vor 4 Stunden

Statistik zeigt: Arbeiten im Ruhestand ist längst keine Ausnahme mehr

Logo Epoch Times
Hilfe sichern

Selenskyj fordert europäische Finanzhilfen für zwei bis drei Jahre

Ukrainischer Präsident Selenskyj fordert von der EU stabile Finanzhilfen, um den Krieg gegen Russland noch zwei bis drei Jahre fortführen zu können. Er betonte, dass Europa in dieser Zeit konkrete Unterstützung leisten müsse.

top-article-image

Selenskyj forderte eine Ausweitung der Sanktionen.

Foto: Harry Nakos/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Ukraine braucht nach Auffassung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj europäische Finanzhilfen, um den Kampf gegen die russischen Streitkräfte noch „zwei bis drei Jahre“ fortsetzen zu können. Er habe diesen Punkt erneut vor allen europäischen Staats- und Regierungschefs hervorgehoben, betonte Selenskyj in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung.
„Ich habe ihnen gesagt, dass wir nicht für Jahrzehnte kämpfen werden“, aber sie für eine bestimmte Zeit zeigen müssten, dass sie in der Lage seien, der Ukraine stabile finanzielle Unterstützung zu gewähren. „Und deshalb haben sie dieses Programm im Sinn – zwei bis drei Jahre“, sagte Selenskyj und bezog sich auf die Pläne Brüssels, russische eingefrorene Vermögen zu nutzen, um Kiew zu helfen.

EU-Gipfel beschließt Prüfauftrag

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich in der vergangenen Woche bei einem EU-Gipfel in Brüssel nach langen und schwierigen Gesprächen auf einen Minimalkompromiss zur Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte verständigt. In einer Gipfelerklärung beauftragten sie die EU-Kommission damit, Optionen für die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine bis 2027 zu prüfen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.