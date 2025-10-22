Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Letztes Auto von Ford im Saarland rollt bald vom Band

vor einer Stunde

Deutschen Bahn trennt sich von Güterverkehrschefin Nikutta

vor einer Stunde

Ältester VW Käfer der Welt fährt wieder

vor 2 Stunden

Bund bezahlt die Gehälter von knapp 11.000 US-Streitkräften in Deutschland

vor 2 Stunden

IS-Sympathisant wegen Anschlagsplanung angeklagt - führt „Kampf gegen Ungläubige"

vor 3 Stunden

Teile der Ukraine ohne Strom nach russischem Luftangriff

vor 4 Stunden

Bamf: Asylverfahren für „arbeitsfähige” Syrer laufen wieder an

vor 5 Stunden

EU-Kommission will geplantes Waldschutzgesetz abschwächen

vor 5 Stunden

Merz wird 70 Jahre alt - Geburtstagsfeier ohne Merkel

vor 5 Stunden

Wie manche Weltkarten die wahre Größe von Regionen verzerren

Logo Epoch Times
Ukraine

Selenskyj zu Gesprächen mit Norwegens Regierungschef in Oslo eingetroffen

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland geht weiter. Selenskyjs diplomatische Gespräche werden in Norwegen fortgesetzt.

top-article-image

Der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre (6. von rechts) begrüßt am 22.10. den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky (4. von links).

Foto: Javad Parsa/ntb/afp via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Oslo eingetroffen. Selenskyj werde am Mittwoch zu Gesprächen mit Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Störe zusammentreffen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Demnach findet das Treffen auf dem militärischen Teil des internationalen Flughafens Oslo statt.
Weitere Einzelheiten zu dem Treffen verlauteten zunächst nicht. In einer Erklärung von Norwegens Regierungschef Gahr Störe hieß es, Norwegen stehe an der Seite der Ukraine und hoffe auf einen „anhaltenden und gerechten Frieden, wie ihn das ukrainische Volk verdient“.
Mehr dazu
Norwegen ist einer der vehementesten Unterstützer der Ukraine. Oslo hatte für Kiew bis 2030 humanitäre und militärische Hilfen in Höhe von 275 Milliarden Kronen (23 Milliarden Euro) zugesichert.
Angaben aus Stockholm zufolge reist Selenskyj im Anschluss zu einem Besuch nach Schweden weiter. Gemeinsam mit Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson ist demnach eine „Ankündigung im Bereich der Rüstungsexporte“ vorgesehen.
Wie die Nachrichtenagentur AFP zudem aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr, wird Selenskyj diese Woche auch in Brüssel und London erwartet. Bei dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag hoffen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, sich auf eine dauerhafte finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu einigen. Ein Treffen der „Koalition der Willigen“ ist demnach anschließend für Freitag in London geplant. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.