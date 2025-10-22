Selenskyj zu Gesprächen mit Norwegens Regierungschef in Oslo eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Oslo eingetroffen. Selenskyj werde am Mittwoch zu Gesprächen mit Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Störe zusammentreffen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit. Demnach findet das Treffen auf dem militärischen Teil des internationalen Flughafens Oslo statt.

Weitere Einzelheiten zu dem Treffen verlauteten zunächst nicht. In einer Erklärung von Norwegens Regierungschef Gahr Störe hieß es, Norwegen stehe an der Seite der Ukraine und hoffe auf einen „anhaltenden und gerechten Frieden, wie ihn das ukrainische Volk verdient“.

Norwegen ist einer der vehementesten Unterstützer der Ukraine. Oslo hatte für Kiew bis 2030 humanitäre und militärische Hilfen in Höhe von 275 Milliarden Kronen (23 Milliarden Euro) zugesichert.

Angaben aus Stockholm zufolge reist Selenskyj im Anschluss zu einem Besuch nach Schweden weiter. Gemeinsam mit Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson ist demnach eine „Ankündigung im Bereich der Rüstungsexporte“ vorgesehen.

Wie die Nachrichtenagentur AFP zudem aus ukrainischen Regierungskreisen erfuhr, wird Selenskyj diese Woche auch in Brüssel und London erwartet. Bei dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag hoffen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, sich auf eine dauerhafte finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu einigen. Ein Treffen der „Koalition der Willigen“ ist demnach anschließend für Freitag in London geplant. (afp/red)