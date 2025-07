Selenskyj zu Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom eingetroffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwoch vor Beginn der internationalen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom eingetroffen. Wie das ukrainische Präsidialamt mitteilte, sind neben Selenskyjs Teilnahme an der Konferenz Treffen mit Papst Leo XIV., dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und dem Ukraine-Sondergesandten der USA, Keith Kellogg, geplant.

An der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teil. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni hatte die Konferenz im Oktober bei einem früheren Besuch Selenskyjs angekündigt.

Nach Angaben des Bundesentwicklungsministeriums zählen zu den in Rom besprochenen Themen die Situation der Binnenvertriebenen in der Ukraine, der kriegsbedingte Mangel an Fachkräften sowie die Energieversorgung. Auch die Frage nach dem Umgang mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten werde eine Rolle spielen. (afp/red)