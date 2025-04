Selenskyj: Zwei für Russland kämpfende Chinesen in der Ukraine gefasst

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Armee seines Landes zwei chinesische Soldaten gefangen genommen, die für Russland kämpften.

Am 8. April schrieb Selenskyj auf seinem offiziellen Telegram-Kanal , dies sei auf „ukrainischem Gebiet – in der Region Donezk“ geschehen. „Diese Gefangenen haben Dokumente, Bankkarten und persönliche Daten“, sagte er. Dazu veröffentlichte er ein Video, das einen der chinesischen Gefangenen zeigen soll.

„Wir haben Informationen, die darauf hindeuten, dass sich in den Einheiten der Besatzer deutlich mehr chinesische Staatsbürger befinden als nur diese beiden. Wir überprüfen derzeit alle Fakten. Der Geheimdienst, der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) und relevante Einheiten der Streitkräfte arbeiten daran.“

Erklärung von Peking gefordert

Er sagte, er habe den Außenminister der Ukraine angewiesen, „umgehend Kontakt mit Peking aufzunehmen“, um eine Erklärung für den Vorfall zu fordern. Zudem rief er den Westen zu einer Reaktion auf.

„Russlands Einbindung Chinas – ob direkt oder indirekt – in diesen Krieg in Europa ist ein klares Signal, dass Putin alles andere als ein Ende des Krieges anstrebt“, so Selenskyj.

Dass chinesische Staatsbürger auf Seiten der russischen Armee in der Ukraine kämpften, stelle „Chinas erklärtes Eintreten für den Frieden in Frage“ und untergrabe die Glaubwürdigkeit Pekings als Mitglied im UN-Sicherheitsrat, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha im Onlinedienst X.

Bisher stellt sich China als neutrale Partei im Ukraine-Krieg dar und erklärt, weder Kiew noch Moskau mit Waffen zu unterstützen. Allerdings hat Peking seit Beginn des Krieges im Februar 2022 seine politische, militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland deutlich verstärkt.

Auch Nordkorea hatte Tausende seiner Soldaten nach Russland geschickt, um Moskau zu unterstützen. Im vergangenen Jahr erklärte der südkoreanische Geheimdienst NIS, nordkoreanische Soldaten würden nach Russland geschickt und dort wahrscheinlich an der Front in der Ukraine eingesetzt.

NIS beobachtete nach eigenen Angaben nordkoreanische Militärbewegungen und meldete am 18. Oktober, dass es Anfang Oktober Schiffe beobachtet habe, die jeweils 1.500 nordkoreanische Soldaten nach Wladiwostok im Fernen Osten Russlands transportierten.

Ukraine in Russland vorgedrungen?

Unterdessen bestätigte Selenskyj zum ersten Mal, dass ukrainische Truppen in der russischen Region Belgorod aktiv gewesen seien.

In seiner nächtlichen Videoansprache am Montag sagte er, der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi habe einen Bericht „über die Frontlinie, unsere Präsenz in der Region Kursk und unsere Präsenz in der Region Belgorod“ vorgelegt.

„Wir setzen unsere aktiven Operationen in den Grenzgebieten des Feindes fort, und das ist absolut gerechtfertigt. Der Krieg muss dorthin zurückkehren, von wo er ausgegangen ist“, sagte Selenskyj. „Unser Hauptziel bleibt dasselbe: unser Land und unsere Gemeinden in den Regionen Sumy und Charkiw vor den russischen Besatzern zu schützen.“

Und Moskau meldete, eines der letzten noch von Kiew kontrollierten Dörfer in Kursk zurückerobert zu haben.

Der Artikel erschien zuerst in der englischen Epoch Times unter dem Titel „Ukraine Captured 2 Chinese Soldiers Fighting for Russia, Zelenskyy Claims“. (Deutsche Bearbeitung il)