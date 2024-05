Serbien: Bruder eines bosnischen Ministers stirbt nach Angriff

Der Bruder eines Regierungsmitglieds von Bosnien-Herzegowina ist nach einem Angriff in der serbischen Hauptstadt Belgrad verstorben. Wie der serbische Innenminister Ivica Dačić am Montag mitteilte, starb Đorđe Mijatović am Sonntagabend in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Zuvor sei dieser in einem Park angegriffen worden.

Die Polizei sei am Abend wegen einer Auseinandersetzung gerufen worden und habe Mijatović verletzt im Beisein seiner Frau im Stadtteil Vozdovac in Belgrad aufgefunden, hieß es weiter. Auch Mijatovićs Sohn soll anwesend gewesen sein. Mit ihm hatte Mijatović zuvor gespielt.

Die Suche nach zwei Verdächtigen laufe, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Autopsie der Leiche von Mijatović an.

Der Verstorbene ist der Bruder von Vojin Mijatović, Minister und stellvertretender Regierungschef in Bosnien-Herzegowina. Über ein politisches Motiv wurde bisher nichts bekannt. Den Angaben von Innenminister Dačić zufolge, könnte der Angriff im Zusammenhang mit einem Streit im Park stehen, in den Mijatovićs Sohn verwickelt war. (afp)