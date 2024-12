Sieg von Mitte-Rechts-Regierung bei Wahl in Irland absehbar

Simon Harris feiert nach der Wahlauszählung in Wicklow am 30. November 2024 in Greystones, Irland. Insgesamt wurden 174 Teachtaí Dála (Abgeordnete) in 43 Wahlkreisen in das Dáil Éireann, das Unterhaus des Oireachtas, Irlands Legislative, gewählt. Foto: Dan Kitwood/Getty Images