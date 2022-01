So denken Österreicher über die Impfpflicht und Maßnahmen der Regierung

Demo in Wien

Am Samstag versammelten sich erneut Zehntausende Bürger in Österreichs Hauptstadt, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und die geplante Impfpflicht zu setzen. Der Wiener Heldenplatz verwandelte sich binnen kurzer Zeit in ein Fahnen- und Schildermeer – mit Trillerpfeifen, Trommeln und Musik wurde lautstark auf sich aufmerksam gemacht.

Ansprachen wurden gehalten, dazwischen ertönte die Durchsage des Veranstalters, der die Demonstranten dazu auffordern musste, die Masken aufzusetzen. Die Anweisung dazu kam von der Polizei, die mit zahlreichen Einsatzwagen und Polizeihunden stark vertreten war. Polizeitruppen zogen durch die Menge und stellten einigen Unmaskierten Strafen aus.

Epoch Times befragte Demonstranten und Passanten zur geplanten Impfpflicht, den Maßnahmen der Regierung und der generellen Stimmung im Land. (aa)