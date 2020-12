Söder hält Lockdown-Verlängerung über 10. Januar hinaus für möglich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält eine Verlängerung des am Mittwoch beginnenden harten Lockdowns auch über den 10. Januar hinaus für möglich. Die Maßnahmen seien jetzt bis zu diesem Datum geplant, sagte Söder am Sonntag in Berlin. Er sage aber „ausdrücklich, so lange es dauert“, ergänzte Söder.

„Corona ist außer Kontrolle geraten“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Er sei froh, dass sich nun alle Regierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) „klar und konsequent“ auf einen Beschluss zum Lockdown geeinigt hätten.

Anders als in den vergangenen Monaten gehe es nun nicht wieder um eine Diskussion über Ausnahmen, sondern über konsequentes Umsetzen, sagte Söder. Er dankte Merkel ausdrücklich für die Vorbereitungen des harten Lockdowns. (afp)