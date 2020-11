Söder mahnt nach Beginn des Teil-Lockdowns zur Geduld: „Ich hoffe, die Dosis reicht“

Knapp eine Woche nach Beginn eines Teil-Lockdowns in Deutschland hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Bevölkerung zur Geduld gemahnt. „Wir brauchen mindestens zwei Wochen, um den Erfolg der Maßnahmen bewerten zu können“, sagte Söder der „Rheinischen Post“ vom Samstag. Jetzt gelte es, „Geduld zu bewahren“. Der CSU-Chef warnte zudem: „Es wäre falsch, die Therapie frühzeitig abzubrechen.“

„Es ist ohnehin der mildeste Lockdown, den es derzeit in Europa gibt“, sagte Söder. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Maßnahmen den rasanten Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen bremsen werden: „Der Lockdown light wird wirken.“ Die Medizin sei bitter, aber notwendig. „Ich hoffe, die Dosis reicht“, sagte der Ministerpräsident.

Seit Montag gelten bundesweit wieder verschärfte Corona-Verordnungen. So bestehen Kontaktbeschränkungen für Treffen in der Öffentlichkeit, zudem sind Restaurants, Kneipen und Kultureinrichtungen geschlossen. Hintergrund ist der rasante Anstieg an positiven Testergebnissen. Am Samstag erreichte die Zahl der täglich verzeichneten positiven Corona-Tests in Deutschland die Zahl 23.000. (afp)