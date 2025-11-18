Logo Epoch Times

vor 9 Minuten

Berlin will Telefonüberwachung bei illegalem Waffenbesitz

vor 30 Minuten

Nordkorea kritisiert Atom-U-Boot-Abkommen zwischen Südkorea und USA scharf

vor einer Stunde

Rekordzahlen bei Kriegsdienstverweigerung in Deutschland

vor einer Stunde

Amazon stellt 12.000 Saisonkräfte ein: Mehr Personal für Black Friday und Weihnachten

vor einer Stunde

Lkw-Fahrer im Stress: Stellplatzmangel auf Autobahnraststätten eskaliert

vor 2 Stunden

Grünen-Chefin warnt: Temu und Shein bedrohen deutschen Einzelhandel

vor 2 Stunden

„Ich schäme mich zutiefst“: Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück

vor 2 Stunden

Historischer Schritt? Neuer Gaza-Fahrplan findet weltweite Unterstützung

vor 2 Stunden

Das steht jetzt an für Nagelsmann Richtung WM

vor 3 Stunden

Explosion nahe Warschau: Regierung spricht von terroristischer Sabotage

Logo Epoch Times
Gesprächsbereit

USA-Venezuela-Konflikt: Maduro und Trump zeigen vorsichtige Annäherung

Nicolás Maduro hat erklärt, zu einem direkten Gespräch mit US-Präsident Donald Trump bereit zu sein. Auch Trump zeigte sich offen für einen Austausch, trotz der seit Jahren angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern.

top-article-image

Nicolás Maduro.

Foto: Jeampier Arguinzones/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro ist inmitten der Spannungen mit den USA nach eigenen Angaben bereit zu einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump.
„Dieses Land wird weiterhin in Frieden leben und in den Vereinigten Staaten wird jeder, der mit Venezuela sprechen möchte, dies ohne Probleme von Angesicht zu Angesicht tun können“, sagte Maduro am Montag (Ortszeit) im venezolanischen Fernsehen. Es könne jedoch nicht zugelassen werden, „dass das christliche Volk Venezuelas bombardiert und massakriert wird“.
Mehr dazu

Trump bestätigt eigene Gesprächsbereitschaft

Zuvor hatte Trump seine Gesprächsbereitschaft gegenüber Venezuela bekräftigt. Er werde zu gegebener Zeit mit Maduro sprechen, sagte Trump.
Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bislang mindestens 83 Menschen getötet.
Die USA werfen Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Venezuelas linksnationalistischer Präsident Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz. Die US-Regierung sieht Maduro nicht als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.