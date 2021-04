„SPARS-CoV“: Pandemie-Simulation von 2017 beinhaltet „Verschwörungstheorie“ zu Virus aus Labor

In einer Pandemie-Simulation im Jahre 2017 schaffte es die Johns Hopkins University erstaunliche Ähnlichkeiten zur aktuellen Corona-Krise zu zeichnen.

Die Johns Hopkins University veröffentlichte im Jahr 2017 ein wissenschaftliches Papier über einen Pandemieverlauf. Das Dokument erinnert stark an das „Event 201“, das nur einen Monat vor Ausbruch des Corona-Virus im chinesischen Wuhan veranstaltet wurde und den Ernstfall einer tödlichen Pandemie probte. In dem 77-seitigen Papier der Johns Hopkins University wird der Ablauf der derzeitigen Corona-Krise erstaunlich detailreich beschrieben.

Interessanterweise sind Krisen-Simulationen, die tragischen Begebenheiten vorauseilen, wie in einem Bericht von „Heise“ ausführlich erläutert wird, keine Seltenheit. Bei „vielen der bekanntesten Terroranschläge der letzten 15 Jahre in westlichen Metropolen (Paris 2015, Boston 2013, Norwegen 2011, London 2005, Madrid 2004, New York und Washington 2001) gingen Notfallübungen unmittelbar voraus, die oftmals auch noch einem Szenario folgten, das ganz ähnlich dann Realität wurde“, heißt es in dem Bericht.

Die Pandemie-Simulation der Johns Hopkins University spielt sich in den Jahren 2025 bis 2028 ab.

Erste Fälle in Asien

Das Vorwort des Papiers beginnt mit der Überschrift: „Mögliche Zukunft im Jahr 2025: Die Echokammer“. Für die Simulation wurde eine Welt aus isolierten und stark fragmentierten Gemeinschaften mit weitreichendem Zugang zu Informationstechnologie – genannt „die Echokammer“ – ausgewählt, in der das prospektive Szenario stattfinden würde. Dieses prospektive Szenario soll aber keine Vorhersage zukünftiger Ereignisse sein, sondern soll vielmehr als plausible Erzählung dienen, die ein breites Spektrum an schwerwiegenden und häufig auftretenden Herausforderungen im Bereich der Risiko- und Krisenkommunikation veranschauliche, so das Papier.

Im ersten Kapitel wird beschrieben, dass in Südostasien ein unbekanntes Virus aufgetaucht ist und einige Todesopfer gefordert hat. Nachdem es dann in den USA im Oktober 2025 auch zu Todesfällen durch ein unidentifiziertes Virus kam, schalteten die Behörden das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ein, das die Vorkommnisse untersuchen sollte.

Ein CDC-Wissenschaftler erinnerte sich an einen medizinischen Artikel, in dem über ein neuartiges Coronavirus in Südostasien berichtet wurde. Darauf hin führte er einen Pancoronavirus-RT-PCR-Test durch. Eine Woche später bestätigte das CDC-Team, dass die verstorbenen Patienten tatsächlich mit einem neuartigen Coronavirus infiziert waren. Das Virus wurde nach Saint Paul, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota, benannt. In der Simulation sind dort die ersten Krankheitsfälle in den USA aufgetreten. Das Virus erhielt schließlich den Namen: St. Paul Acute Respiratory Syndrome (SPARS-CoV oder SPARS).

Verbreitung von SPARS-CoV durch Tröpfchenübertragung

In der Simulation verbreitet sich SPARS-CoV durch Tröpfchenübertragung. Deshalb empfahl die CDC zunächst, dass jeder sorgfältig die Händehygiene einhält und potenziell kontaminierte Oberflächen häufig desinfiziert. Zudem rieten CDC-Beamte allen Personen mit schweren grippeähnlichen Symptomen, sofort einen Arzt aufzusuchen. Es wurde auch dazu aufgefordert, Verdachtsfälle zu isolieren, um wirksam gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus vorzugehen.

In der Simulation heiß es weiter: Die leichten Krankheitsverläufe mit SPARS-CoV – die Symptome wie Husten, Fieber, Kopfschmerzen und Unwohlsein hervorriefen – wurden von den Betroffenen häufig als Grippe wahrgenommen und blieben daher oftmals unbehandelt und nicht diagnostiziert. Infolgedessen wurden die Schätzungen über Todesfälle durch SPARS-CoV im Frühstadium zu hoch angesetzt.

Ende November meldete die CDC eine anfänglich geschätzte SPARS-Sterblichkeitsrate von 4,7 Prozent (im Gegensatz dazu berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die Gesamttodesrate bei SARS 14 bis 15 Prozent und bei Menschen über 64 Jahren über 50 Prozent betrug. Beim SPARS-Ausbruch zeigten Daten der WHO, die Schätzungen milder SPARS-Fälle enthielten, eine Sterblichkeitsrate von nur 0,6 Prozent.)

Warnung: Durch Reisen zur globalen Pandemie

Während Thanksgiving und Black Friday, so das Papier weiter, blieben weniger infizierte Personen zu Hause, wodurch die Verbreitung von SPARS über den Mittleren Westen hinaus ermöglicht wurde. In Kreisen des öffentlichen Gesundheitswesens herrschte weitverbreitete Besorgnis darüber, dass Reisen über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage eine globale Pandemie auslösen würden.

Schließlich hat die WHO die SPARS-Epidemie zur „Gesundheitlichen Notlage internationaler Tragweite“ erklärt. Die Organisation setzte sich aktiv dafür ein, eine weitere Ausbreitung der Krankheit international zu verhindern. Die Bemühungen der WHO förderten jedoch Maßnahmen, die ursprünglich für die Influenza und andere ähnliche Erreger der Atemwege entwickelt wurden, wie Hygiene, soziale Distanzierung und Isolierung von Verdachtsfällen. Doch dies zeigte sich als weniger wirksam gegen SPARS.

Schließlich suchte man nach einer Behandlungsmethode. Aber da es noch keinen Impfstoff gab, verabreichte man das Medikament Kalocivir, das Wirkung gegen andere Coronaviren gezeigt hatte. Die Food and Drug Administration (FDA) stellte schließlich eine Emergency Use Authorization, also eine Notfallzulassung für das Kalocivir als SPARS-Therapeutikum in den Vereinigten Staaten aus. Doch die Behandlung von SPARS-Patienten mit Kalocivir hatte nur begrenzten Erfolg, zudem traten starke Nebenwirkungen auf, die in den sozialen Netzwerken für Furore sorgten. Es gab auch Gegner, die sich weigerten, Kalocivir einzunehmen und stattdessen auf Vitamine und Heilkunde zurückgriffen und behaupteten, dass natürliche Mittel besser gegen SPARS wirkten, beschreibt die Simulation die Vorkommnisse während der Pandemie.

Notfallgenehmigung für Vakzin

Kurz nachdem die Notfallgenehmigung zu Kalocivir in den USA erteilt wurde, erhielt die FDA Berichte über eine Impfstofftestreihe von Vaccination Research Branch (GMI). Die von GMI bereitgestellten Daten deuten darauf hin, dass der Impfstoff SPARS-ähnliche Krankheiten bei Kühen, Schweinen und anderen Huftieren wirksam verhinderte. Interne Studien ergaben jedoch mehrere besorgniserregende Nebenwirkungen, darunter geschwollene Beine, starke Gelenkschmerzen und Enzephalitis, die zu Anfällen oder zum Tod führten. Da alle Tiere, bei denen diese Nebenwirkungen auftraten, sofort getötet wurden und die Tiere in der Regel innerhalb eines Jahres nach der Impfung geschlachtet wurden, waren keine weiteren Informationen zu den kurz- und langfristigen Auswirkungen des GMI-Impfstoffs verfügbar.

Mangels einer praktikablen Alternative – und angesichts der potenziell hohen Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit SPARS (zu diesem Zeitpunkt wurde noch von einer Sterblichkeitsrate von 4,7 Prozent ausgegangen) – wandte sich die US-Regierung bezüglich des Impfstoffs an GMI. Kurz darauf erteilten die amerikanischen Gesundheitsbehörden CynBio, einem in den USA ansässigen Pharmaunternehmen, den Auftrag, einen SPARS-Impfstoff nach dem GMI-Modell zu entwickeln.

Darüber hinaus stimmte die – fiktive – Sekretärin des U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Dr. Cindra Nagel, zu, sich auf das Gesetz über die öffentliche Bereitschaft und Notfallvorsorge (PREP Act) zu berufen, um CynBio und künftigen Impfstoffanbietern einen Haftungsschutz zu bieten, für den Fall, dass Impfstoffempfänger gesundheitliche Probleme entwickelten, beschreibt die Simulation die Situation mit der Impfstoffherstellung während der Pandemie.

Unterdessen erhielt im Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ein weiteres antivirales Medikament namens VMax eine Notfallgenehmigung. Und das, obwohl in den Studien nicht bewiesen werden konnte, dass das Medikament wirkt. Über die Ankündigung der Zulassung wurde in allen großen Medien und in den sozialen Medien berichtet. Nachdem die VMax-Kampagne in Europa begann, wurde auch über die Vor- und Nachteile des Medikaments berichtet.

Die anhaltende weitverbreitete Berichterstattung über die Pandemie in den sozialen Medien sorgte dafür, dass die öffentliche Besorgnis groß blieb und das, obwohl die Zahlen der neuen SPARS-Fälle abzunehmen begann. Und obwohl nicht bewiesen war, dass VMax eine bessere oder andere Wirkung wie Kalocivir hatte, versuchten Amerikaner Rezepte für VMax online zu kaufen, oder reisten nach Europa, um das Medikament zu erhalten.

Prominente promoten SPARS-Kampagnen

Bis Mai 2026 begann das öffentliche Interesse an SPARS zu schwinden. Ende April hatte die CDC eine aktualisierte Schätzung der Sterblichkeitsrate veröffentlicht, was darauf hindeutete, dass SPARS in den USA (wo Zugang zu medizinischer Behandlung verfügbar war) nur in 0,6 Prozent der Fälle tödlich war. Diese Zahl stimmte mit der in den sozialen Medien weitverbreiteten öffentlichen Meinung überein, dass SPARS nicht so gefährlich sei wie ursprünglich angenommen, heißt es in dem Papier weiter.

Um dem Desinteresse der Öffentlichkeit entgegenzusteuern, begannen die CDC und die FDA in Zusammenarbeit mit anderen Regierungsbehörden und ihren Social-Media-Experten neue Kampagnen zu SPARS, Kalocivir und dem neuen Vakzin Corovax zu starten. Der Zweck dieser Kampagnen war es, Kernbotschaften zu erstellen, die von allen öffentlichen Gesundheits- und Regierungsbehörden in den nächsten Monaten, in denen der SPARS-Impfstoff eingeführt werden sollte, verbreitet werden.

Um bestimmte Bevölkerungsuntergruppen weiter mit SPARS-Kampagnen erreichen zu können, haben Beamte der US-Behörden die Hilfe bekannter Wissenschaftler, Prominenter und Regierungsbeamter in Anspruch genommen, um kurze Videos und Zap-Clips zu erstellen und in einigen Fällen Interviews mit großen Medien zu geben.

Nebenwirkungen des Impfstoffs bei Kindern

Als die Verteilung von Corovax begann, mobilisierte die Anti-Impf-Bewegung ihre Ressourcen, heißt es in dem Pandemie-Papier der Johns Hopkins University weiter. Unter Berufung auf ausgewählte Zitate von CDC, NIH und anderen Regierungsbehörden verbreiteten Anti-Impfstoff-Befürworter die Botschaft, dass Corovax unzureichend getestet worden sei und unbekannte langfristige Nebenwirkungen habe. Zudem sagten sie, dass die natürliche Immunität, die sich aus der Ansteckung mit der Krankheit ergibt, ein wirksameres Schutzmittel sei als die Impfung.

Als immer mehr Menschen in den USA geimpft wurden, tauchten Behauptungen über nachteilige Nebenwirkungen auf. Mehrere Eltern gaben an, dass bei ihren Kindern ähnliche neurologische Symptome auftraten wie bei Nutztieren, die dem GMI-Impfstoff ausgesetzt waren. Bis Mai 2027 hatte sich die Sorge der Eltern verschärft und es kam zu Gerichtsverfahren.

Während die Bundesregierung Bedenken hinsichtlich der akuten Nebenwirkungen von Corovax ausgeräumt hatte, waren die langfristigen chronischen Auswirkungen des Impfstoffs noch weitgehend unbekannt. Gegen Ende des Jahres 2027 tauchten Berichte über neue neurologische Symptome auf. Nachdem fast ein Jahr lang keine nachteiligen Nebenwirkungen aufgetreten waren, traten bei mehreren Impfstoffempfängern vermehrt Symptome wie verschwommenes Sehen, Kopfschmerzen und Taubheitsgefühl an den Extremitäten auf, beschreibt das Papier den Verlauf der fiktiven SPARS-Pandemie.

Behörden gestehen Impfrisiko

Darüber hinaus ergaben sich diese Fälle aus der anfänglichen Gruppe von Impfstoffempfängern. Dazu gehörten Hochrisikogruppen einschließlich solcher mit anderen zugrunde liegenden Krankheiten. Dies machte es zunehmend schwieriger zu ermitteln, ob die unerwünschten Symptome von der Impfung oder den Vorerkrankungen stammten.

Erst im weiteren Verlauf der – geprobten – Pandemie wurde zugegeben, dass der Impfstoff auch Risiken birgt. Gemeinden im ganzen Land berichteten von zahlreichen Gesundheitsnotfällen nach der Impfung. Danach wurde die Möglichkeit diskutiert, dass die SPARS-Medikamente, die eigentlich helfen sollten, auch Schaden verursachen konnten.

Nach den zahlreichen medizinischen Notfällen durch die SPARS-Behandlung entstand in der Pandemie-Simulation ein Unmut in der Bevölkerung. Danach debattierte die US-Regierung darüber, ob es für den – fiktiven – US-Präsidenten Randall Archer angemessen sei, das Opfer anzuerkennen, das die Impfstoffempfänger im Namen ihrer Gemeinde erbracht hatten oder die Gemeinden in ihrer Trauer über diese Opfer zu trösten.

Verschwörungstheorien über Virusausbruch aus Regierungslabor

Fast fünf Jahre nach dem weltweiten Debüt des St. Paul Acute Respiratory Syndrome Coronavirus gibt es in 14 Ländern in Europa, Afrika und Asien immer noch Fälle beim Menschen. Die Pandemie endete offiziell im August 2028, aber das Virus ist in domestizierten Tierreservoirs noch immer vorhanden. WHO-Experten gehen davon aus, dass kleine, isolierte Ausbrüche von SPARS lange vor dem weltweiten Auftreten der Krankheit im Jahr 2025 auftraten. Sie gehen davon aus, dass künftige Ausbrüche weiterhin auftreten werden, sofern die Länder nicht über eine breite Impfrate verfügen, so die Simulation weiter.

Gegen Ende der Pandemie gerieten einige einflussreiche Politiker und Behördenvertreter unter Beschuss, weil sie die Schwere des Ereignisses aus Gründen des politischen Vorteils aufbauschen wollten. Die Gegner von US-Präsident Archer in der republikanischen Partei nutzten die Gelegenheit, den Präsidenten und die Reaktion seiner Regierung auf die Pandemie öffentlich zu verunglimpfen und die Wähler aufzufordern, „einen starken Führer zu wählen, dem die Interessen des amerikanischen Volkes am Herzen liegen“.

In den sozialen Medien bildete sich eine Bewegung, die sich vor allem aus Eltern betroffener Kinder und misstrauischen Bürgern gegenüber „Big Pharma“ zusammensetzte. Die Bewegung unterstützte das Narrativ, dass die Entwicklung von SPARS-Vakzinen unnötig war und die Impfstoffe von einigen wenigen profitgierigen Personen hergestellt wurden. In den sozialen Medien verbreiteten sich auch Verschwörungstheorien, die besagten, dass das Virus absichtlich von Pharmakonzernen geschaffen und in der Bevölkerung verbreitet wurde oder dass es aus einem Regierungslabor entwichen sei, in dem heimlich Biowaffen getestet wurden.

Weiter steht in dem Papier der Pandemie-Simulation: Als die Ermittlungen an Intensität zunahmen, mussten mehrere hochrangige Beamte der CDC und der FDA zurücktreten und sich aus der Regierung zurückziehen. Als Grund gaben sie an, dass sie „mehr Zeit mit ihren Familien verbringen“ wollen. Erschöpfte Behörden-Mitarbeiter, von denen viele während der Pandemie sechs oder sieben Tage die Woche arbeiteten, wollten einfach die ganze Sache hinter sich lassen. Die Entscheidungsträger oder diejenigen, die während der Pandemie an vorderster Front standen, haben wenig Lust auf eine Aufbereitung der Ereignisse der letzten Jahre.

Abschließend heißt es in dem Pandemie-Papier der John Hopkins University aus dem Jahr 2017: Die sehr reale Möglichkeit einer zukünftigen SPARS-Pandemie erfordert ein kontinuierliches Engagement für Impfprogramme. Zudem erfordert es eine genaue, kulturell angemessene und zeitnahe Kommunikation der öffentlichen Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt. (oz)

