Logo Epoch Times

vor 5 Minuten

Städte- und Gemeindebund: Staat ist zu behäbig und kompliziert geworden

vor 27 Minuten

SPD erhielt CDU-Stimmen: Amtsinhaber Buchholz bleibt Oberbürgermeister von Mülheim

vor einer Stunde

So erfolgreich sind Temu und Shein in Deutschland

vor einer Stunde

Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem?

vor einer Stunde

Laborfleisch: Können Vegetarier bald in einen echten Burger beißen?

vor 2 Stunden

Indonesien: Dutzende Vermisste nach Einsturz von mehrstöckiger Schule

vor 2 Stunden

Studie: In deutschen Kitas arbeiten immer weniger qualifizierte Fachkräfte

vor 2 Stunden

Reisestörungen sind Normalität geworden - und kosten über 1,3 Milliarde Euro

vor 3 Stunden

Klausur im Haus am See: Kabinett will durchstarten

vor 3 Stunden

Deutliche Mehrheit der Bürger ist gegen einen Abschuss russischer Kampfflugzeuge

Logo Epoch Times
Soziale Media

Sperrung von Trumps Konto: YouTube zahlt Millionenstrafe

Im Jahr 2021 sperrte YouTube US-Präsident Trump das Konto. Nun zahlt das Unternehmen 22 Millionen Dollar, um den Rechtsstreit mit Trump beizulegen.

top-article-image

US-Präsident Donald Trump spricht mit Medienvertretern, als er am 16. September 2025 in Washington, DC, das Weiße Haus verlässt, um nach London zu reisen.

Foto: Kevin Dietsch/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Google-Tochter YouTube hat einer Zahlung von 22 Millionen Dollar (knapp 19 Millionen Euro) zugestimmt, um einen Rechtsstreit mit US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2021 über die Sperrung seines Kontos beizulegen.
Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Ähnliche Regelungen hatten zuvor die Facebook-Mutter Meta und der Onlinedienst X getroffen.
Trumps Konto auf der Videoplattform war nach dem Sturm radikaler Anhänger des Republikaners auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 gesperrt worden. Auch der Kurzbotschaftendienst Twitter (heute X) und die Meta-Plattformen Facebook und Instagram hatten den damals vor dem Ende seiner ersten Amtszeit stehenden Präsidenten von ihren Diensten verbannt.
Mehr dazu
Daraufhin verklagte Trump die Internetriesen und warf ihnen einen Angriff auf die Redefreiheit und „illegale, verfassungswidrige Zensur“ vor. Trumps YouTube-Konto wurde erst im März 2023 reaktiviert. Mit der Zahlung der Millionensumme umgeht die Google-Tochter einen Gerichtsprozess.
YouTube stimmte außerdem zu, weitere 2,5 Millionen Dollar an mehrere Verbündete von Trump zu zahlen, deren Konten nach dem Kapitol-Sturm ebenfalls gesperrt worden waren.
Mit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus Anfang des Jahres näherten sich der Republikaner und die Chefs von Onlinegiganten der US-Technologie-Industrie wieder an. Bei seiner Vereidigung am 20. Januar waren Unternehmer Elon Musk, Meta-Chef Mark Zuckerberg und Amazon-Chef Jeff Bezos besser zu sehen als viele Mitglieder der neuen Regierung. (afp/ks)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.