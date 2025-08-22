Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

US-Notenbankchef Powell schließt Leitzinssenkung nicht aus

vor 31 Minuten

Pilotprojekt: Dänemark erlaubt Einsatz von KI im mündlichen Englisch-Abitur

vor einer Stunde

Eilmeldung: Ein Toter und ein Verletzter nach Schüssen im NRW

vor 2 Stunden

Hungersnot in Gaza erklärt - Israel droht mit Zerstörung

vor 3 Stunden

Ukraine beschießt Pipeline: Problem für deutsche Raffinerie?

vor 4 Stunden

Missbrauchsfall Freizeitbad Rulantica: 31-Jähriger Tatverdächtiger in Haft genommen

vor 4 Stunden

Linke und FDP kritisieren Dobrindts Pläne zur Speicherpflicht von IP-Adressen

vor 4 Stunden

Prozess gegen 16-jährigen mutmaßlichen Islamisten in Mainz begonnen

vor 5 Stunden

Deutsche Bischofskonferenz sieht vermehrt Vandalismus an Kirchen

vor 7 Stunden

DHL schränkt Paketversand in die USA ein

Logo Epoch Times
Im Zusammenhang mit Vorwürfen der Korruption

Sri Lankas früherer Präsident Wickremesinghe festgenommen

Der frühere srilankische Präsident Ranil Wickremesinghe ist festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, staatliche Mittel für persönliche Zwecke verwendet zu haben.

top-article-image

Ranil Wickremesinghe (Archivbild)

Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI/AFP/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der frühere srilankische Präsident Ranil Wickremesinghe ist wegen des Vorwurfs der Veruntreuung staatlicher Gelder festgenommen worden. Er sei in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zu einer Reise nach London im September 2023 befragt worden sei, sagte ein hochrangiger Polizeibeamter der Nachrichtenagentur AFP am Freitag.

Fokus: Eine Reise nach London

Bei der Reise habe Wickremesinghe an einer Zeremonie für seine Frau an einer britischen Universität teilgenommen, während er Staatsoberhaupt war. Wickremesinghe werde die Verwendung staatlicher Mittel für persönliche Zwecke vorgeworfen.
Wickremesinghe hatte 2023 auf dem Rückweg von Havanna, wo er an einem G77-Gipfel teilgenommen hatte, in London Station gemacht. Er und seine Frau nahmen an einer Zeremonie der Universität Wolverhampton teil. Wickremesinghe hatte gesagt, dass die Reisekosten seiner Frau von ihr selbst getragen und keine staatlichen Mittel verwendet worden seien.
Die Polizei geht hingegen davon aus, dass Wickremesinghe staatliche Gelder für seine private Reise verwendet habe und dass auch seine Leibwächter vom Staat bezahlt worden seien.
Mehr dazu
Wickremesinghe wurde 2022 Übergangspräsident des südasiatischen Landes und folgte auf Gotabaya Rajapaksa, nachdem dieser durch landesweite Proteste zum Rücktritt gezwungen worden war.
Wickremesinghe wird die Stabilisierung der Wirtschaft nach der schlimmsten Finanzkrise des Landes 2022 zugeschrieben. Im September vergangenen Jahres wurde Wickremesinghe abgewählt.（afp/red）

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.