Staatstrauer in Israel nach Massenpanik während Pilgerfests am Berg Meron

Sanitäter und orthodoxe jüdische Männer stehen neben toten bedeckten Körpern, nachdem Dutzende Menschen getötet und andere verletzt wurden, nachdem eine Tribüne in Meron, Israel, zusammengebrochen war, wo Zehntausende Menschen versammelt waren, um das Fest von Lag Ba'omer auf dem Gelände zu feiern – am frühen 30. April 2021 in Nordisrael. Foto: DAVID COHEN / JINI PIX / JINI PIX / AFP über Getty Images