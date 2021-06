Stärkerer Fokus auf China bei Militärausbildung: USA wollen „Netzwerk der Verbündeten wiederbeleben“

Nachdem die China Task Force der USA eine Lücke im Pentagon entdeckt hatte, zwischen dem, was bezüglich China gesagt und was getan wurde, gab nun US-Verteidigungsminister Austin eine interne Direktive heraus und sagte: „Jetzt liegt es an der Abteilung, sich an die Arbeit zu machen.“

Am 9. Juni teilte das US-Verteidigungsministerium mit, dass der Verteidigungsminister der USA, Lloyd Austin, an diesem Tag eine interne Direktive herausgegeben habe, um das Ministerium „auf China als die größte Herausforderung für die Nation zu fokussieren“.

„Die Bemühungen, die ich heute leite, werden die Fähigkeit des Ministeriums verbessern, unser Netzwerk von Verbündeten und Partnern wiederzubeleben, die Abschreckung zu stärken und die Entwicklung neuer operativer Konzepte, neuer Fähigkeiten, zukünftiger Streitkräfte und einer modernisierten zivilen und militärischen Belegschaft zu beschleunigen,“ sagt US-Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III.

Austin sagte: „Die Initiativen, die ich heute vorlege, sind eingebettet in den größeren Ansatz der US-Regierung gegenüber China und werden dazu beitragen, die Entwicklung der nationalen Verteidigungsstrategie, an der wir arbeiten, zu beeinflussen.“

Task Force stellt Lücke festgestellt

Austin hat die Empfehlungen der im Februar eingerichteten China Task Force angenommen.

Ein hochrangiger Ministeriumsbeamter erklärte, laut „Guardian“, dass die Task Force bei der Priorisierung Chinas eine Lücke zwischen Gesagtem und Getanem festgestellt habe.

„Bei der heutigen Richtlinie geht es wirklich darum, sicherzustellen, dass die Abteilung dieser Prioritätensetzung gerecht wird“, so der Beamte.

Geheim und mit großer Dimension

Die Initiative zielt darauf ab, „die Zusammenarbeit mit US-Verbündeten und Partnern, insbesondere im Indopazifik, zu straffen und zu stärken“.

Der Beamte erklärte noch, dass der Inhalt der Richtlinie geheim sei. Er machte aber ein Detail bekannt, um den Umfang der Bemühungen anzudeuten. Demnach hat der Unterstaatssekretär für Personal und Bereitschaft beauftragt, die militärische Ausbildung und die zivile berufliche Entwicklung zu aktualisieren, um die Abteilung auf die Prioritäten Chinas auszurichten. (sm)

