Starkes Erdbeben in Myanmar und Thailand

Ein starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,4 in Myanmar, die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7. Diese Werte werden oft später korrigiert.

In Bangkok bebte minutenlang die Erde, Menschen verließen in Panik ihre Häuser. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Hauptstadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten und Häuser stürzten ein.

Skyscraper under construction in Bangkok is leveled to the ground in seconds, following a massive earthquake which hit Myanmar and Thailand.

