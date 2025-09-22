Logo Epoch Times

Unwetter mit viel Regen

Starkregen in Spanien und Frankreich: Mindestens ein Toter

Erdrutsche, Flugstreichungen, Stromausfälle: Im Nordosten Spaniens und der angrenzenden französischen Region gab es starke Regenfälle. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Bahn- und Flugverkehr ist beeinträchtigt.

top-article-image

Am 21. September 2025 in Marseille am Velodrome-Stadion: Das geplante Fußballspiel der französischen Ligue 1 zwischen Olympique Marseille und Paris SG wurde wegen des Unwetters verschoben, so der Präfekt von Bouches-du-Rhône.

Foto: Miguel Medina/AFP via Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Bei starken Regenfällen in Katalonien im Nordosten Spaniens ist am Sonntag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Suchmannschaften entdeckten im Ort Sant Pere de Riudebitlles in der Nähe von Barcelona eine Leiche in einem Fluss, wie die Feuerwehr mitteilte.
Unklar war zunächst, ob es sich um einen von zwei Vermissten handelt, deren Auto von den Wassermassen mitgerissen worden war.
Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes waren in Teilen Kataloniens innerhalb von 30 Minuten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Feuerwehrleute retten nach Zivilschutz-Angaben 27 Menschen, die nach einem Erdrutsch in der Standseilbahn Sant Joan am Kloster Montserrat nordwestlich von Barcelona festsaßen.
Das Unwetter beeinträchtigte auch den Bahn- und Flugverkehr. Am Flughafen von Barcelona waren Dutzende Flüge verspätet oder wurden gestrichen. Erdrutsche und umgestürzte Bäume blockierten mehrere Bahnstrecken.

Stromausfälle in Frankreich

Auch im Nachbarland Frankreich fiel starker Regen. In rund 10.000 Haushalten kam es nach Angaben der Behörden zu Stromausfällen.
Der Flughafen Marseille leitete rund ein Dutzend Flüge um, die Maschinen mussten in anderen Städten landen. Ein Fußballspiel zwischen Marseille und Paris Saint-Germain wurde verschoben.
Im Oktober vergangenen Jahre hatten starke Regenfälle im Osten und Süden Spaniens zu massiven Überschwemmungen geführt, besonders hart traf es die Provinz Valencia. Nach Angaben der Regierung kamen 236 Menschen ums Leben. (afp/ks)

