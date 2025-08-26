Staubsturm im US-Bundesstaat Arizona: Flugverkehr beeinträchtigt

Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die größte Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.

Aufgrund stark eingeschränkter Sichtweite kamen zeitweise der Straßen- und Flugverkehr zum Stillstand, fast 60.000 Menschen waren vorübergehend ohne Strom, berichten lokale Medien.

Aufgrund des Sturms am Abend komme es zu Verspätungen, teilte der Flughafen in Phoenix mit. Der Sturm sei nicht zu unterschätzen, warnte die Stadt Phoenix im Onlinedienst X und veröffentlichte ein Foto einer Staubwand, die sich dem Flughafen-Rollfeld nähert.

Zeitweise kam der Straßen- und Flugverkehr zum Stillstand. Foto: Eduardo Barraza/ZUMA Press Wire/dpa

Der Wetterdienst NWS (National Weather Service) und die Behörden riefen Autofahrer dazu auf, ihre Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn zu fahren, und dort das Ende des Staubsturms abzuwarten. Die Sichtweite könne auf etwa 15 Meter sinken, warnten die Behörden.

Der Wetterdienst sprach eine Staubsturm- und eine Gewitterwarnung für die Umgebung von Phoenix aus. Betroffen waren demnach etwa 2,6 Millionen Menschen. Auch vor heftigen Regenfällen wurde gewarnt. (dpa/afp/ks)