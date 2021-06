Steinmeier in Warschau: Verbundenheit trotz Schwierigkeiten

Bundespräsident Steinmeier trifft sich heute mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Anlass ist der 1991 abgeschlossene Nachbarschaftsvertrag zwischen Deutschland und Polen. Vor 30 Jahren erfolgte ein Neustart der deutsch-polnischen Beziehung.

Genau 30 Jahre nach Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch in Warschau eingetroffen.

Steinmeier landete am Vormittag auf dem Flughafen der polnischen Hauptstadt und folgt mit seinem Besuch einer Einladung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Die beiden Staatsoberhäupter wollen das Abkommen aus dem Jahr 1991 würdigen, das nach der deutschen Vereinigung die Grundlage für eine enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit legen sollte.

Nach seiner Ankunft in Warschau trifft sich Steinmeier zunächst mit Duda, dann stellen sich die beiden Präsidenten den Fragen der Presse (12.15 Uhr). Danach legt Steinmeier einen Kranz am Grabmal des unbekannten Soldaten ab.

Im Anschluss nehmen die Präsidenten an einer Diskussionsveranstaltung mit Jugendlichen aus beiden Ländern teil. Duda und Steinmeier wollen dabei zunächst Reden halten. Die anschließende Diskussion mit den Jugendlichen ist nicht öffentlich.

Zustand der deutsch-polnischen Beziehung

Bei seinem Besuch will Steinmeier laut Präsidialamtskreisen ein „Zeichen der Verbundenheit setzen trotz der Schwierigkeiten, die es im Verhältnis der Regierungen gibt“. Die derzeitigen Streitfragen dürften in Steinmeiers Gesprächen eine Rolle spielen, im Mittelpunkt sollen sie aber nicht stehen.

Polen ist inzwischen der fünftgrößte Handelspartner Deutschlands. Das Handelsvolumen erreichte 2019 einen Rekordwert von 123 Milliarden Euro – mit steigender Tendenz. Die Zahl der in Deutschland lebenden Polen wird auf drei Millionen geschätzt. Seit 1999 gehört Polen der Nato an, seit 2004 der EU.

Die politischen Beziehungen zwischen Berlin und Warschau sind seit einiger Zeit allerdings belastet. So teilt Berlin die Sorge der EU-Kommission über die Justizreformen der nationalkonservativen Regierung, welche die Unabhängigkeit der Gerichte beschnitten haben.

Polen: Gegen Nord Stream 2 – Regierungsvertreter fordern Reparationszahlungen

Polen lehnt das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 vehement ab. Zudem forderten polnische Regierungsvertreter immer wieder Reparationszahlungen für die Zerstörungen, die das Land unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg erleiden musste.

Auch Präsident Duda hatte sich hinter solche Forderungen gestellt, welche die Bundesregierung als rechtlich unbegründet zurückweist.

Für diplomatische Verstimmung in Berlin sorgte im vergangenen Jahr des Weiteren, dass die polnische Regierung den neuen deutschen Botschafter Arndt Freytag von Loringhoven erst mit monatelanger Verzögerung akkreditiert hat.

Auschwitz Komitee sieht Steinmeiers Polen-Reise als Signal

Steinmeier trifft in Warschau auch mit dem KZ-Überlebenden und Vorsitzenden des Internationalen Auschwitz Komitees, Marian Turski, zusammen. Der 94-Jährige wertete den Besuch des Bundespräsidenten als eine Geste des guten Willens.

„Dies ist ein gutes Signal, denn Polen ist dann stärker, wenn die Beziehungen zwischen Polen und der EU stärker sind“, sagte Turski der Deutschen Presse-Agentur. Turski wurde 1944 in das deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert, er ist Mitbegründer des Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau.

Maas: Jubiläum nutzen, um gemeinsam nach vorne zu schauen

In einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ sprach sich Außenminister Heiko Maas für eine Neubelebung der deutsch-polnischen Beziehungen aus. Das Jubiläum sollte vielmehr genutzt werden, um gemeinsam mit Polen nach vorne zu schauen. „Dann werden wir sehen: Polnische und deutsche Interessen liegen oft näher beieinander, als wir denken“, so Maas.

Außerdem solle Europa „glaubwürdig eintreten“ für seine Werte in der Welt. „Und wir wollen kein ‚Europa der zwei Geschwindigkeiten‘, das Polen und andere Länder Mittel- und Osteuropas absehbar zu Mitgliedern zweiter Klasse degradieren würde.“

Dazu müssten aber gemeinsame Vorschläge gemacht werden, wie die EU weiterentwickelt und gestärkt werden könne. „Kurz gesagt: Wir müssen neue Brücken bauen zwischen Deutschland und Polen, zwischen West und Ost in Europa – heute genauso wie vor 30 Jahren.“

Nachbarschaftsvertrag von Kohl damals als „Markstein in der Geschichte unserer beiden Länder“ bezeichnet

Der am 17. Juni 1991 unterzeichnete deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag bildete die Grundlage für die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach der deutschen Wiedervereinigung und dem Fall des Eisernen Vorhangs. Er formuliert in 38 Artikeln gemeinsame Ziele in den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Sicherheit – und er bettet das bilaterale Verhältnis in einen gesamteuropäischen Rahmen ein.

In der Einleitung des Vertrags heißt es, dieser werde geschlossen „in dem Bestreben, die leidvollen Kapitel der Vergangenheit abzuschließen“. Beide Seiten seien „entschlossen, an die guten Traditionen und das freundschaftliche Zusammenleben in der jahrhundertelangen Geschichte Deutschlands und Polens anzuknüpfen“.

Vorausgegangen war dem Vertrag das deutsch-polnische Grenzabkommen vom November 1990, das die Oder-Neiße-Linie endgültig als Grenze festlegte. (afp/dpa)

