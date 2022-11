Stimmauszählung läuft: Republikaner legen zu, Demokraten halten sich unerwartet gut

Die Stimmauszählung bei den US-Zwischenwahlen 2022 am 8. November könnte sich eine Weile hinziehen. 120 Millionen Wähler entscheiden darüber, wer gewinnt.

Aktuell:

Sitze im Senat:

Demokraten 48 Republikaner 49 (Mehrheit 51)

Sitze in Kongress:

Demokraten 178 Republikaner 200 (Mehrheit 218)

Ergebnisse der Gouverneurswahl

Es wurden von 50 Gouverneure insgesamt 36 neue Gouverneure gewählt. Die Republikaner haben zwei Sitze verloren, die an die Demokraten gingen.

Republikaner (17): Alaska, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Vermont, Wyoming

Demokraten (16): Arizona, California, Connecticut, Colorado, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesoda, New Mexico, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Wisconsin

Unentschieden (3): Oregon, Nevada, Kansas

14 Bundesstaaten ohne Gouverneurswahl:

Republikaner (8): Indiana, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, Utah, Virginia, Washington

Demokraten (6): Delaware, Kentucky, Louisiana, New Jersey, North Carolina, West Virginia

Republikaner hat Sitz in Nebraska gewonnen

Der amtierende republikanische Abgeordnete Don Bacon hat sich in einem knappen Rennen im 2. Kongressbezirk von Nebraska gegen den demokratischen Herausforderer Tony Vargas durchgesetzt.

Die Associated Press hat das Rennen für Bacon gewertet. Bacon erhielt 51,9 Prozent der Stimmen, während Vargas auf 48,1 Prozent kam. 97 Prozent der Stimmen waren bereits am 9. November bis 2:42 Uhr nachts (Ortszeit) ausgezählt.

Es zeichnete sich bereits vor der Wahl ein enges Rennen ab. Von den beiden letzten Umfragen, die auf der Politik-Website FiveThirtyEight aufgelistet sind, fiel eine zugunsten von Vargas und eine zugunsten von Bacon aus.

Der Politico-Analyst Steve Shepard stufte das Rennen im April als „eher republikanisch“ ein, änderte es aber in diesem Monat in „Toss-up“, weil Don Bacon in Tony Vargas einen starken Gegner habe.

Shepard sagte, dass Bacon im Jahr 2020 wiedergewählt wurde, obwohl Joe Biden das Gebiet um 7 Punkte gewann, und dass die Neueinteilung der Bezirke daran nicht viel geändert hat.

Sie könnte es für einen Demokraten schwieriger gemacht haben, da einige Teile des Großraums Omaha entfernt und durch ländliche Gebiete ersetzt wurden.

Mehrere Prognostiker stuften das Rennen als knappe Angelegenheit ein.

FiveThirtyEight gab Bacon, einem ehemaligen Luftwaffengeneral, der 2016 zum ersten Mal gewählt wurde, bis zum 7. November eine 92-prozentige Chance auf den Sieg.

Republikaner in Ohio verliert seinen Sitz im Repräsentantenhaus

Der republikanische Abgeordnete Steve Chabot verlor am 9. November seine Kandidatur zur Wiederwahl ins US-Repräsentantenhaus.

Chabot, der seit 1994 den 1. Kongressbezirk von Ohio vertritt, unterlag dem Demokraten Greg Landsman, einem ehemaligen Lehrer an einer öffentlichen Schule und Leiter einer gemeinnützigen Organisation.

Chabot ist ein ausgesprochener Trump-Anhänger, der die FBI-Razzia in Trumps Haus in Mar-a-Lago kritisiert und sich gegen ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump ausgesprochen hatte.

Neuaufteilung der Bezirke wirkt sich zum Vorteil für die Demokraten aus

Eine Neueinteilung der Bezirke hat den Demokraten im 1. Kongressbezirk einen Vorteil verschafft. Der neue Bezirk umfasst Cincinnati und Teile der westlichen Vorstädte.

Nach den alten Grenzen des Bezirks hätte Trump im Jahr 2020 einen Vorsprung von 3 Prozentpunkten gegenüber Präsident Joe Biden gehabt. Nach der Volkszählung 2020 wurde die gesamte Stadt Cincinnati in den 1. Bezirk verlegt, was sie zum Nachteil für die Republikaner auswirkte.

Der Oberste Gerichtshof von Ohio hat die neue Kongresskarte bereits abgelehnt, weil sie gegen die in der Verfassung des Bundesstaates verankerten Regeln zur Verhinderung von Wahlfälschungen verstoßt. Allerdings wird die Karte bei der aktuellen Wahl immer noch verwendet, da die Kandidaten bei den Vorwahlen bereits mit der neuen Version gewählt wurden.

Gouverneurswahl in Arizona liegt Kopf an Kopf

In Arizona trudeln die Stimmen immer noch ein. Noch ist es zu knapp, um einen Gewinner des heiß umkämpfte Gouverneursrennen in Arizona zu benennen.

Nach Auszählung der Stimmen von rund 49 Prozent der Wahllokalen um 22.45 Uhr Ortszeit in Arizona lag die demokratische Gouverneurskandidatin Katie Hobbs mit etwa 170.000 Stimmen noch vor der republikanischen Gouverneurskandidatin Kari Lake. Nach Angaben des Maricopa County Board of Supervisors bestand der Großteil der abgegebenen Stimmen jedoch aus Wahlzetteln, die bis Freitag eingegangen waren.

Als Lake 22.00 Uhr auf die Bühne trat, erklärte sie den Anwesenden, dass sie bereit sei, um den Sieg zu kämpfen“. Sie sei sehr zuversichtlich, auch wenn es Stunden oder Tage dauern sollte. Sie sagte auch, dass Auswertung ihrer Kampagne zeigen, das sie bei der persönlichen Stimmabgabe vorne läge.

Republikanischer Senator gewinnt in Tennessee

Der Republikaner Andy Ogles, ein Befürworter von Donald Trumps „America First“ Agenda, hat sich im Bundesstaat Tennessee gegen die demokratische Senatorin Heidi Campbell durchgesetzt.

Nach Angaben der Wahlbehörde des Bundesstaates erhielt Ogles mehr als 123.000 Stimmen oder 55,9 Prozent, während Campell etwa 93.000 Stimmen oder 42,3 Prozent bekam.

„Wir alle gesagt haben, wir wollen unser Land zurück. Und heute Abend haben wir es uns genommen“, sagte Ogles in seiner Siegesrede.

„Dies sollte ein Weckruf für die Regierung Biden sein, dass Sie nicht auf die Menschen in diesem Land hören“, fuhr er fort. „Wir haben die Nase voll von eurer Agenda“.

„Wir sind eine Nation von Christen und Gläubigen, und wir haben das Recht, unsere Religion auszuüben“, fügte er hinzu. „Wir werden diese Wirtschaft in Ordnung bringen, wir werden diese Grenze schließen und wir werden Nancy Pelosi entlassen.

Die besieget Campell schrieb auf Tritter: „Das war nicht das Ergebnis, für das wir gearbeitet haben, aber wir dürfen nicht zynisch werden.“

„Es gibt immer noch Menschen, die an die Demokratie und die Zusammenarbeit bei der Lösung großer Probleme glauben“.

DeSantis hat mit großem Erfolg gewonnen

Wenige Stunden nach der Schließung erster Wahllokale ist bei den Zwischenwahlen in den USA noch offen, welche Partei künftig die Mehrheit im Kongress haben wird.

Der Republikaner Ron DeSantis konnte im US-Bundesstaat Florida aber bereits einen großen Erfolg einfahren: Der 44-Jährige gewann in dem bevölkerungsreichen Bundesstaat im Südosten des Landes deutlich die Gouverneurswahl – er gilt als großer Vertraute von Ex-Präsident Donald Trump.

Eine frühere Sprecherin des Weißen Hauses unter Trump, Sarah Huckabee Sanders, wird laut US-Nachrichtenagentur AP die neue Gouverneurin des südlichen Bundesstaates Arkansas. In dem konservativen Bundesstaat galt ihr Sieg als sicher.

In zwei Bundesstaaten an der Ostküste haben die Demokraten die Gouverneursämter von den Republikanern zurückerobert. In Massachusetts setzte sich die Generalstaatsanwältin Maura Healey durch, in Maryland der Autor Wes Moore, wie AP auf Basis von Stimmauszählungen und Befragungen von Wählerinnen und Wählern berichtete.

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat sein Amt Prognosen zufolge souverän verteidigt. Der größte Bundesstaat mit knapp 40 Millionen Menschen ist eine Hochburg der Liberalen, Newsoms Sieg war nie in Gefahr. Er gilt als einer der demokratischen Hoffnungsträger und möglicher Präsidentschaftskandidat. Auch im Bundesstaat New York bleibt die Demokratin Kathy Hochul laut Prognosen Gouverneurin.

In Texas wurde der Republikaner Greg Abbott wie erwartet als Gouverneur wiedergewählt. Der Demokrat Josh Shapiro wird Prognosen zufolge neuer Gouverneur des US-Bundesstaates Pennsylvania. Der Staat gilt als ein sogenannter „Swing State“, in dem die Wähler mal die Republikaner und mal die Demokraten bevorzugen.

Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress

Bei den „Midterms“ in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Die Republikaner müssen netto einen Sitz im Senat und fünf Sitze im Abgeordnetenhaus von den Demokraten gewinnen, um in beiden Häusern eine Mehrheit zu haben.

Auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten wird abgestimmt. Vielerorts finden auf lokaler Ebene Referenden statt, etwa zu Themen wie Abtreibung, Mindestlohn oder die Legalisierung von Marijuana.

Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten empfindlich einschränken würde. Den Republikanern wurden nach Umfragen gute Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen. Im derzeit knapp von den Demokraten kontrollierten Senat wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen um mehrere Sitze erwartet. Ergebnisse in besonders umkämpften Bundesstaaten wie Philadelphia, Georgia oder Arizona stehen noch aus.

Viele Wähler unzufrieden mit Wirtschaft

Bei den Zwischenwahlen in der Mitte der Amtszeit eines US-Präsidenten bekommt dessen Partei üblicherweise einen Denkzettel verpasst. Biden hatte innenpolitisch zuletzt die hohe Inflation im Land zugesetzt – insbesondere steigende Spritpreise sorgten für Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Bei einer Nachwahlumfrage nannte rund ein Drittel der Befragten Inflation als wichtigstes Thema für die Wahlentscheidung. An zweiter Stelle mit 27 Prozent gaben die Menschen demnach das Thema Abtreibung an – gefolgt von Kriminalität, Einwanderung und Waffenpolitik.

Erobern die Republikaner eine oder beide Kongresskammern, wird der Demokrat Biden ab Januar keine größeren Gesetzesinitiativen mehr durchsetzen können. Außerdem stehen ihm und seiner Regierung in dem Fall parlamentarische Untersuchungen bis hin zu Amtsenthebungsverfahren bevor. (dpa/red)