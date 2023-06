Stoltenberg ruft NATO zu „schneller“ Hilfe für Opfer der Überflutungen in der Ukraine auf

Während der Dringlichkeitssitzung der NATO wegen der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms hat Jens Stoltenberg zur Hilfe aufgerufen. Viele Staaten haben schon Hilfe bereitgestellt.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bündnispartner aufgerufen, den Opfern der Überflutungen in der Ukraine „schnell“ Unterstützung zukommen zulassen. Der Aufruf erfolgte am Donnerstag während einer NATO-Dringlichkeitssitzung wegen der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine, zu der auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Video zugeschaltet war.

Stoltenberg erklärte, die Folgen seien für tausende Menschen und für die Umwelt dramatisch, und habe die Nato-Staaten aufgefordert, unverzüglich Hilfe zu leisten, hieß es in einer Erklärung der Militärallianz. Die NATO-Staaten hätten bereits ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck gebracht, hieß es weiter. „Viele von ihnen haben bereits wichtige Hilfsgüter bereitgestellt, darunter Wasserfilter, Pumpen, Generatoren und Ausrüstung für Notunterkünfte.“

Die Überschwemmungen nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine am Dienstag erstreckten sich am Donnerstag über eine Fläche von 600 Quadratkilometern. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld für den Angriff auf den Staudamm in der russisch kontrollierten Region Cherson.

Die Nato-Staaten – allen voran die USA – haben der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022 bereits Waffen im Wert von mehreren Milliarden Dollar geliefert. Die Unterstützer der Ukraine werden am kommenden Donnerstag in Brüssel über weitere Waffenlieferungen an Kiew verhandeln. (afp)