Streik in London: „Kaum oder gar keine U-Bahn“ soll ab Montag fahren

In der britischen Hauptstadt London droht in der kommenden Woche ein Verkehrschaos. Der U-Bahn-Betreiber Transport for London kündigte am Freitag an, dass wegen eines Streiks von Montag bis Donnerstag „kaum oder gar keine U-Bahn“ fahren werde. Erste Auswirkungen werde die Arbeitsniederlegung bereits am Sonntagabend haben.

Die Gewerkschaft RMT hatte den Streik Ende August angekündigt, sie fordert mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Demnach wollen Beschäftigte von Transport for London nach Berufsgruppen die Arbeit niederlegen. Der Ausstand sollte bereits am Freitag dieser Woche beginnen.

Seit 2018 habe sich die Beschäftigtenzahl bei Transport of London um 2000 verringert, „und unsere Mitglieder spüren den Druck extremer Arbeitszeiten“, sagte ein Gewerkschaftssprecher AFP. Dies könne zu Gesundheitsproblemen führen.

Transport of London hatte Anfang der Woche eine Lohnerhöhung um 3,4 Prozent angeboten. Eine Reduzierung der Arbeitszeit dagegen sei finanziell nicht möglich. (afp/red)