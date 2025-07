Streit um das Smaragd-Dreieck: Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert

Ein kambodschanischer BM-21-Mehrfachraketenwerfer kehrt nach seinem Einsatz von der kambodschanisch-thailändischen Grenze zurück. Die Zusammenstöße fanden in der Provinz Preah Vihear am 24. Juli 2025 statt. Die Nachbarn liefern sich seit Jahren einen erbitterten Streit über ein Gebiet, das als Smaragd-Dreieck bekannt ist, in dem die Grenzen beider Länder und Laos aufeinandertreffen und in dem sich mehrere alte Tempel befinden.

Foto: STR/AFP via Getty Images