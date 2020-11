Supreme Court: In vier der sechs heiklen US-Bundesstaaten sind konservative Richter zuständig

In vier der sechs Staaten, in denen die Trump-Kampagne Anzeigen eingereicht hat, werden die Verfahren von konservativen Richtern entschieden. Der Oberste Gerichtshof hat im Jahr 2000 den Disput in der Wahl zwischen George Bush und Al Gore entschieden. In Anbetracht der Zahl der anhängigen Rechtsstreitigkeiten könnte das höchste Gericht der Nation wieder eine zentrale Rolle spielen.

Der Oberste Amerikanische Gerichtshof, kurz SCOTUS (Supreme Court of the United States), veröffentlichte am 20. November eine Liste der Bezirkszuweisungen (pdf), aus der hervorgeht, dass in vier der sechs Bundesstaaten, in denen die Trump-Kampagne die Wahlergebnisse angefochten hat, die Zuständigkeit bei konservativen Richtern liegt.

Die konservativen Richter Samuel Alito, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett werden die Dringlichkeitsklagen aus den umkämpften Staaten Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin bearbeiten. In den Zuständigkeitsbereich der liberalen Richterin Elena Kagan fallen die beiden anderen Bundesstaaten Arizona und Nevada.

Auch wenn bisher noch keiner der laufenden Prozesse bis zum Obersten Gerichtshof vorgedrungen ist, haben sowohl die Trump-Kampagne als auch Drittparteien in allen sechs Bundesstaaten Klagen eingereicht.

Oberster Gerichtshof entschied auch 2000 die Wahl zwischen Bush und Al Gore

Der Oberste Gerichtshof hat im Jahr 2000 den Disput in der Wahl zwischen George Bush und Al Gore entschieden. In Anbetracht der Zahl der anhängigen Rechtsstreitigkeiten könnte das höchste Gericht der Nation wieder eine zentrale Rolle spielen.

Obwohl nach der Wahl noch keine Klagen beim Obersten Gericht eingegangen sind, erwägt es, einen Fall aus Pennsylvania zu überprüfen, der vor dem Wahltag aufgetreten ist. In der Berufung wird die Verfassungsmäßigkeit eines Beschlusses des Obersten Gerichtshofs von Pennsylvania angefochten, der es staatlichen Wahlbeamten erlaubte, Briefwahlscheine bis zu drei Tage nach dem Wahltag anzunehmen, sofern sie am 3. November abgestempelt wurden.

Anwalt gibt Trump vor Supreme Court gute Chancen

Der demokratische Anwalt Alan Dershowitz teilte „Breitbart News“ Anfang des Monats mit, dass er glaubt, dass Trump die Klage von Pennsylvania vor dem Obersten Gerichtshof gewinnen wird.

„Ich glaube, dass Trump den Prozess in Pennsylvania gewinnen wird“, sagte der demokratische Anwalt Dershowitz. „Nämlich die Klage, die sich gegen Briefwahlscheine richtet, die vor dem Ende des Wahltags aufgegeben wurden, aber erst nach dem Wahltag eingegangen sind“.

„Die Gesetzgebung [von Pennsylvania] hatte dazu im Grunde nein gesagt, und der Oberste Gerichtshof [von Pennsylvania] stimmte wegen der Pandemie zu. Das mag theoretisch in einem gewissen Sinne die richtige Entscheidung gewesen sein, aber die Verfassung erlaubt niemandem im Staat außer der Legislative, Entscheidungen über Wahlen zu treffen.“

Die Spitzenanwälte der Trump-Kampagne – Rudy Giuliani, Sidney Powell und Jenna Ellis – gaben am Donnerstag eine Eröffnungserklärung über den juristischen Stand des Rechts-Teams in den sechs Bundesstaaten ab. Das Team meldete ein breites Spektrum von Unregelmäßigkeiten, Fehlverhalten und Betrug bei den Wahlen – einschließlich der Behauptung, dass Wahlsoftware manipuliert wurde, um die Wahlergebnisse zu manipulieren.

Eine Reihe von Klagen durch Drittparteien wurde entweder von Richtern abgewiesen oder freiwillig fallen gelassen.

Die Trump-Kampagne hatte am Donnerstag ihre Klage in Michigan fallen gelassen, nachdem Stimmen, die die republikanischen Beauftragten des Wayne County Board of Canvassers [die Wahlprüfungskommission des Bezirks] zugunsten der Bestätigung der Wahlergebnisse im Bezirk abgegeben hatten, wieder zurückgezogen wurden. Es wurde gesagt, dass mit den widerrufenen Stimmen das Ziel der Klage erreicht worden wäre.

Weitere angekündigte Klagen der Kampagne sind bisher noch nicht veröffentlicht worden.

Dieser Artikel erschien zuerst in The Epoch Times unter dem Titel Conservative SCOTUS Justices Assigned to 4 of 6 Contested Election States. (Deutsche Bearbeitung tk.)