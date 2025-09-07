Sydney unter Schock: Surfer von „großem Hai“ attackiert und getötet

Sydney unter Schock: Ein „großer Hai“ hat vor einem beliebten Strand der australischen Metropole einen Surfer getötet. Der 57-Jährige sei zwar von zwei anderen Surfern geborgen worden, habe aber zu dem Zeitpunkt „leider bereits viel Blut verloren“ und sei verstorben, erklärte die Polizei.

Bei dem angreifenden Tier handelte es sich laut Experten wahrscheinlich um einen Weißen Hai. Es war der erste tödliche Angriff vor Sydney seit 2022, der letzte davor datiert aus dem Jahr 1963.

Weißer Hai (3,4–3,6 m) tötete Mann vermutlich

Der erfahrene Surfer, verheiratet und Vater einer kleinen Tochter, surfte den Behörden zufolge am Samstag mit einer Gruppe von Freunden vor den Stränden Long Reef und Dee Why im Norden Sydneys. Er habe bei dem Unglück mehrere Gliedmaßen verloren, sagte ein Vertreter der Polizei im Bundesstaat New South Wales, John Duncan. Zwei Surfer hätten ihn im Wasser treibend entdeckt und an den Strand gebracht, hätten ihn aber nicht mehr retten können.

Von der Regierung in New South Wales beauftragte Biologen untersuchten Fotos des in mehreren Teilen gebrochenen Surfbretts. Sie hätten herausgefunden, dass wahrscheinlich ein Weißer Hai mit einer Länge von 3,4 bis 3,6 Metern für den Tod des Mannes verantwortlich gewesen sei, sagte ein Sprecher der Behörden am Sonntag.

Zwei Strände am Sonntag geschlossen

Die beiden Strände Long Reef und Dee Why, in deren Nähe sich das Unglück ereignet hatte, blieben am Sonntag geschlossen. Vor den Stränden wurden im Wasser Bojen mit Ködern platziert. Beißt ein Hai zu, wird ein Alarm ausgelöst. Zudem werden die Tiere auf diese Weise mit Peilsendern versehen und können getrackt werden. Auch mit Drohnen wird die Aktivität von Haien beobachtet.

„Haie kommen in den Gewässern von New South Wales das ganze Jahr über vor“, erklärte die Regierung des Bundesstaats. „Abhängig von einer Reihe von Faktoren, wie Wetter- und Meeresbedingungen sowie der Verfügbarkeit von Nahrung in der Gegend, können Haie in einem Gebiet häufiger vorkommen.“

Seit 1791 hat es in Australien mehr als 1280 Zwischenfälle mit Haien gegeben, mehr als 250 davon endeten tödlich. Zuletzt hatte sich im März im Westen Australiens eine tödliche Haiattacke ereignet. (afp/red)