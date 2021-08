Taliban erobern drittgrößte afghanische Stadt Herat

Die radikalislamischen Taliban haben die drittgrößte Stadt Afghanistans erobert. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen der Regierung fiel die Stadt Herat nahe der Grenze zum Iran am Donnerstag in die Hände der Extremisten. „Wir mussten die Stadt verlassen, um weitere Zerstörung zu verhindern“, hieß es aus den Sicherheitskreisen, die damit entsprechende Angaben der Islamisten bestätigten.

Zuvor war bereits über heftige Kämpfe um die Stadt berichtet worden, bei denen die Extremisten das Polizei-Hauptquartier einnahmen. Dutzende Militärfahrzeuge und Waffen fielen in die Hände der Taliban, wie einer ihrer Sprecher mitteilte. Auch gibt es Hinweise darauf, dass die Taliban ein Gefängnis in Herat erobert hätten und die dort gefangenen Taliban-Kämpfer befreit hätten.

Deswegen „wird an Abschiebungen festgehalten“.

#Taliban am Vormarsch im innersten Teil von #Herat . #Herat nach Ansicht des österreichischen #Innenministerium @BMI_OE eine sichere innerstaatliche Fluchtalternative.

#Herat war mal einer der friedlichsten Orte in #Afghanistan . Ein Ort der Hoffnung – mitten im Krieg. War mal. https://t.co/xghHF6gINX

Dort in der Nähe habe ich mal gewohnt!! Die Polizei und die Armee haben sich ratzfatz in die Büsche geschlagen und alles stehen und liegen gelassen! Was für eine kriminelle Bande! #Afghanistan #Herat #Taliban https://t.co/cK13iMwDGE

