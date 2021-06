Taliban fordern „Reue“ – Sicherheit afghanischer Ortskräfte bedroht

Demonstration in Kabul am 30. April 2021. Foto: WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

Nach Abzug der ausländischen Truppen fordern die Taliban von den Ex-Ortskräften Reue, "dann sollten sie von unserer Seite aus nicht in Gefahr sein."

In Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban Ortskräfte der internationalen Truppen zur „Reue“ aufgefordert. Sie sollten „Reue zeigen und in Zukunft solche Aktivitäten unterlassen, die als Verrat am Islam und am Land gelten“, teilten die Taliban am Montag mit. „Dann sollten sie von unserer Seite aus nicht in Gefahr sein.“

Mit dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan wächst bei den Ortskräften die Angst vor Rache der Taliban. In den vergangenen Jahren wurden dutzende afghanische Übersetzer von Taliban-Kämpfern getötet oder gefoltert.

„Aber wenn sie die feindlichen Reihen verlassen und sich für ein Leben als normale Afghanen in ihrer Heimat entscheiden, werden sie keine Probleme haben und sollten daher keine Angst haben“, hieß es in der Taliban-Erklärung weiter.

Internationale Truppen und Botschafter fliehen ins Ausland

Zahlreiche Übersetzer der internationalen Truppen haben das Land bereits verlassen; einige wurden von ihren früheren Arbeitgebern in Sicherheit gebracht.

In den vergangenen Wochen gab es mehrere Demonstrationen afghanischer Ortskräfte in Kabul. Sie forderten die ausländischen Truppen und Botschaften auf, sie ins Ausland und damit in Sicherheit zu bringen.

„Sie verfolgen uns“, sagte ein Übersetzer der Nachrichtenagentur AFP. „Die Taliban werden uns nicht vergeben. Sie werden uns töten und uns enthaupten.“

Vollständiger Truppenabzug am 11. September

US-Präsident Joe Biden hat einen vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan bis spätestens 11. September angekündigt, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington, die Ausgangspunkt der US-Intervention in Afghanistan waren.

Die US-Armee hat bereits mehrere Militärstützpunkte an die afghanischen Streitkräfte übergeben. (afp)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!