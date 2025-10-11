Logo Epoch Times

Migrantenumverteilung

Tausende Menschen protestieren in Warschau gegen EU-Migrationspolitik

Tausende Menschen haben in Warschau gegen Massenzuwanderung und die Migrationspolitik der EU demonstriert. Der polnische Präsident betonte vor einigen Tagen, Polen habe seine Rolle innerhalb der EU ausreichend erfüllt.

Der polnische Präsident Karol Nawrocki im Élysée-Palast in Paris am 16. September 2025.

Foto: Magali Cohen / Hans Lucas via AFP

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Tausende Menschen haben in Warschau gegen Massenhzuwanderung und die Migrationspolitik der EU demonstriert. Die Protestierenden aus allen Teilen Polens versammelten sich am Samstag auf dem Schlossplatz in der Altstadt, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die rechte Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).
Die PiS steht in Opposition zu der pro-europäischen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk und unterstützt den rechtsnationalistischen Präsidenten Karol Nawrocki, der sein Amt Anfang August angetreten hatte. Nawrocki und die PiS lehnen es ab, dass auf Grundlage des EU-Migrationspakts vom vergangenen Jahr Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten nach Polen gebracht werden könnten.
In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte der polnische Präsident vor einigen Tagen, dass sein Land durch die Aufnahme von rund einer Million Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine seine Aufgaben in der europäischen Migrationspolitik bereits erfüllt habe. „Ich werde der Anwendung des Migrations- und Asylpakts in Polen nicht zustimmen“, kündigte Nawrocki an. (afp/red)

