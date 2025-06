Teheran droht Washington – Peking könnte nach Taiwan greifen

In Kürze:

Iran feuert 30 ballistische Raketen auf Israel als Reaktion auf den US-Schlag.

Trump mahnte: „Jetzt ist Zeit für Frieden.“

Iran erwägt Schließung der Meerenge.

Peking könnte die Situation nutzen, um nach Taiwan zu greifen.

Das Regime in Teheran scheint Trump nicht den Triumph gönnen zu wollen, das Atomprogramm des Iran durch einen einmaligen Militärschlag auszuschalten, ohne weiter in den Krieg involviert zu werden. In Reaktion auf die Operation hat der Iran weitere 30 ballistische Raketen in Richtung Israel abgefeuert.

Berichten von „Fox News“ zufolge haben zehn davon die israelische Luftabwehr durchdrungen und insgesamt mindestens 20 Menschen verletzt. Von diesen mussten elf in ein Krankenhaus gebracht werden. Israel hat seinerseits militärische Anlagen im Westen des Iran angegriffen.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat zudem während einer Pressekonferenz in Istanbul erklärt, der Iran behalte sich eine Reaktion „auf der Grundlage unseres legitimen Rechts auf Selbstverteidigung“ vor. Diplomatische Gespräche seien derzeit „irrelevant“, da Israel und die USA den Iran während solcher Verhandlungen angegriffen hätten. Es gebe „keine rote Linie“, die die USA nicht überschritten hätten.

Tatsächlich hatte der Iran im Vorfeld der Militäroperationen Israels signalisiert, auf Forderungen der USA nach einem Ende des Atomprogramms nicht eingehen zu wollen.

In Teheran wird über Schließung der Meerenge diskutiert

Inwieweit der Iran nun Maßnahmen setzen wird, um den Konflikt zu eskalieren, ist ungewiss. Die von Teheran kontrollierten Huthi-Milizen im Jemen haben bereits ihre „volle Unterstützung für das brüderliche iranische Volk“ erklärt und angekündigt, erneut Handelsschiffe in der Straße von Hormus anzugreifen. Die iranischen Proxys hatten mit dem Beschuss von Schiffen entlang dieser wichtigen Wasserstraße bereits 2024 begonnen. Anlass war damals die israelische Antiterroroperation in Gaza.

Der iranische Parlamentsabgeordnete und Vorsitzende des parlamentarischen Sicherheitsausschusses, Esmail Kosari, erklärte auf „Al Arabiya“ , Teheran erwäge sogar „ernsthaft“ eine Schließung der Straße. Durch die Meerenge zwischen Oman und dem Iran fließt etwa ein Fünftel des gesamten weltweiten Ölverbrauchs – das wären etwa 20 Millionen Barrel.

Inwieweit eine Eskalation des Krieges für den Iran von Interesse wäre, ist jedoch ungewiss. Israel hat es im Laufe weniger Tage geschafft, einen erheblichen Teil der militärischen Infrastruktur des Iran auszuschalten. Auch ohne Hilfe der USA haben seine Streitkräfte auch zahlreiche Führungskader der Iranischen Revolutionsgarden und auch der staatlichen Führung eliminiert. Verlautbarungen der US-Regierungen zufolge sei man auch über den Aufenthaltsort des geistlichen Führers der Mullahs, Ali Khamenei, informiert.

Späte und uninspirierte Reaktion aus Peking

Weder Israel noch die USA streben derzeit jedoch einen Regimewechsel im Iran an. Das gibt der Führung eine gewisse Bestandssicherheit. Trump kündigte für den Fall von iranischen Vergeltungsschlägen eine „noch viel mächtigere Kraft“ an, mit der sich die USA gegen Teheran richten würden. Dies würde die Frage nach einem Sturz der Führung neu aufwerfen.

Das KP-Regime in China hat mehrere Stunden gebraucht, um auf die Militäroperation der USA zu reagieren. Erst um 19:09 Uhr Ortszeit (MESZ minus 6 Stunden) äußerte ein Sprecher des Außenministeriums laut „Xinhua“ eine „scharfe Verurteilung“ des Vorgehens der USA. Nähere Ausführungen zu dieser Schlagzeile enthielt der Text noch 30 Minuten später nicht.

Unterdessen geht der frühere SPD-Politiker und heutige Publizist, Mathias Brodkorb, davon aus, dass man in Peking die Situation sehr wach verfolgen werde. Auf X erklärt er, er rechne damit, dass die USA zeitnah in den Krieg gegen den Iran eintreten. Gleichzeitig werde Russland den Krieg gegen die Ukraine intensivieren.

Brodkorb: China könnte bei Eskalation des Iran-Krieges Taiwan schlucken

Für China würde erst ein substanzielles Problem eintreten, wenn die USA massiv militärisch gegen die Ölproduktion im Iran vorgingen. In diesem Fall sei die Aussicht realistisch, dass die Führung in Peking versuchen würde, Taiwan einzunehmen. Die USA könnten nicht viel gegensteuern, weil ihre Ressourcen im Iran gebunden wären. Brodkorb schließt seinen Beitrag mit Fragen:

„Wer wollte dagegen noch etwas tun? Und was? Und mit welchem Risiko für die Welt? Es scheint nicht ganz ausgeschlossen, dass Netanyahu für eine neue Weltordnung gesorgt haben könnte. Oder?“